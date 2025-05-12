https://ria.ru/20250512/vsu-2016455971.html

Подразделения группировки "Запад" за сутки улучшили тактическое положение

Подразделения группировки "Запад" за сутки улучшили тактическое положение - РИА Новости, 12.05.2025

Подразделения группировки "Запад" за сутки улучшили тактическое положение

Группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T12:09:00+03:00

2025-05-12T12:09:00+03:00

2025-05-12T12:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Садовод, Кутьковка, Купянск, Гороховатка Харьковской области, Редкодуб и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, танк, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, из них два западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250512/vsu-2016443393.html

харьковская область

донецкая народная республика

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харьковская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины