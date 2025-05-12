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Подразделения группировки "Запад" за сутки улучшили тактическое положение
Подразделения группировки "Запад" за сутки улучшили тактическое положение - РИА Новости, 12.05.2025
Подразделения группировки "Запад" за сутки улучшили тактическое положение
Группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T12:09:00+03:00
2025-05-12T12:09:00+03:00
2025-05-12T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Садовод, Кутьковка, Купянск, Гороховатка Харьковской области, Редкодуб и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, танк, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, из них два западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
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харьковская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Запад" за сутки улучшили тактическое положение
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада"