https://ria.ru/20250512/vsu-2016443393.html

"Искандер" уничтожил пусковую установку HIMARS, которая обстреляла Рыльск

"Искандер" уничтожил пусковую установку HIMARS, которая обстреляла Рыльск - РИА Новости, 12.05.2025

"Искандер" уничтожил пусковую установку HIMARS, которая обстреляла Рыльск

Российские военные поразили американскую реактивную систему залпового огня HIMARS, из которой ВСУ нанесли удар по городу Рыльску в Курской области, сообщили в... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T11:01:00+03:00

2025-05-12T11:01:00+03:00

2025-05-12T11:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

рыльск

сумская область

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

рсзо himars

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016444352_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e60053d1a55c48e3b0ac9c5b49fc6819.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские военные поразили американскую реактивную систему залпового огня HIMARS, из которой ВСУ нанесли удар по городу Рыльску в Курской области, сообщили в Минобороны."Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Север" вскрыли местоположение РСЗО HIMARS боевиков ВСУ в районе населенного пункта Нагорновка Сумской области. В объектив разведывательного беспилотника попали пуски ракет из РСЗО по городу Рыльск Курской области", — говорится в релизе.Cразу после этого расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар. Целеуказание обеспечил беспилотник "Форпост".Военное ведомстве опубликовало также кадры объективного контроля, на которых видно точное попадание и взрыв пусковой установки HIMARS.ВСУ обстреляли Рыльск накануне вечером. Пострадали три человека: двое мужчин и женщина. При атаке серьезные повреждения получила гостиница на въезде в город, взрывной волной задело также несколько частных домов и автомобилей.После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250512/dron-2016435318.html

https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016409747.html

рыльск

сумская область

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение "Искандером-М" пусковой установки HIMARS ВСУ, которой был нанесен удар по курскому Рыльску Военнослужащие группировки "Север" ударом "Искандера-М" уничтожили пусковую установку HIMARS ВСУ, которой был нанесён удар по курскому Рыльску. Видео приводит Минобороны России. 2025-05-12T11:01 true PT0M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рыльск, сумская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, рсзо himars