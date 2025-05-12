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"Искандер" уничтожил пусковую установку HIMARS, которая обстреляла Рыльск
"Искандер" уничтожил пусковую установку HIMARS, которая обстреляла Рыльск - РИА Новости, 12.05.2025
"Искандер" уничтожил пусковую установку HIMARS, которая обстреляла Рыльск
Российские военные поразили американскую реактивную систему залпового огня HIMARS, из которой ВСУ нанесли удар по городу Рыльску в Курской области, сообщили в... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T11:01:00+03:00
2025-05-12T11:01:00+03:00
2025-05-12T11:33:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские военные поразили американскую реактивную систему залпового огня HIMARS, из которой ВСУ нанесли удар по городу Рыльску в Курской области, сообщили в Минобороны."Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Север" вскрыли местоположение РСЗО HIMARS боевиков ВСУ в районе населенного пункта Нагорновка Сумской области. В объектив разведывательного беспилотника попали пуски ракет из РСЗО по городу Рыльск Курской области", — говорится в релизе.Cразу после этого расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар. Целеуказание обеспечил беспилотник "Форпост".Военное ведомстве опубликовало также кадры объективного контроля, на которых видно точное попадание и взрыв пусковой установки HIMARS.ВСУ обстреляли Рыльск накануне вечером. Пострадали три человека: двое мужчин и женщина. При атаке серьезные повреждения получила гостиница на въезде в город, взрывной волной задело также несколько частных домов и автомобилей.После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250512/dron-2016435318.html
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Уничтожение "Искандером-М" пусковой установки HIMARS ВСУ, которой был нанесен удар по курскому Рыльску
Военнослужащие группировки "Север" ударом "Искандера-М" уничтожили пусковую установку HIMARS ВСУ, которой был нанесён удар по курскому Рыльску. Видео приводит Минобороны России.
2025-05-12T11:01
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"Искандер" уничтожил пусковую установку HIMARS, которая обстреляла Рыльск
Минобороны: "Север" ударом "Искандера" уничтожил пусковую установку HIMARS ВСУ