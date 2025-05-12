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Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 12.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:41 12.05.2025 (обновлено: 09:42 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/vsu-2016427298.html
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 12.05.2025
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области около 80 беспилотниками, пострадали 4 мирных жителя, сообщил глава региона... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T09:41:00+03:00
2025-05-12T09:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
украина
происшествия
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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области около 80 беспилотниками, пострадали 4 мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 45 населенных пунктов в семи приграничных районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 110 снарядов и зафиксированы атаки 79 беспилотниками, из них 29 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в 12 частных домовладениях, двух сельхозпредприятиях, магазине, здании производственного предприятия, цистерне и 13 транспортных средствах. "В Белгородском районе по посёлку Малиновка, сёлам Бессоновка, Ближнее, Бочковка, Красный Октябрь, Никольское, Чайки и хутору Валковский выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 14 беспилотников, 5 из которых сбиты системой ПВО. На участке автодороги Красный Октябрь — Бессоновка в результате атаки беспилотника ранена женщина", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Борисовском районе село Богун-Городок атаковано 2 беспилотниками. Ранен мирный житель. В Валуйском округе 10 населенных пунктов подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 3 снаряда, и атакам 17 беспилотников. За день в округе от ударов дронов по движущимся автомобилям ранены двое. В Волоконовском районе хутор Волчий-Первый атакован одним беспилотником. В Грайворонском округе по шести населенным пунктам выпущено 40 боеприпасов и нанесены удары 5 беспилотников. "В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье подверглись 10 обстрелам с применением 55 боеприпасов и атакам 12 беспилотников. Информация о последствиях уточняется. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлкам Красное, Первомайский, Шамино, сёлам Архангельское, Графовка, Мешковое, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Марьино выпущено 7 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 28 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250512/vsu-2016425331.html
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вячеслав гладков, белгородская область, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Украина, Происшествия
Украинские войска обстреляли Белгородскую область

ВСУ атаковали Белгородскую область около 80 беспилотниками за сутки

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области около 80 беспилотниками, пострадали 4 мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 45 населенных пунктов в семи приграничных районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 110 снарядов и зафиксированы атаки 79 беспилотниками, из них 29 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в 12 частных домовладениях, двух сельхозпредприятиях, магазине, здании производственного предприятия, цистерне и 13 транспортных средствах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Белгородском районе по посёлку Малиновка, сёлам Бессоновка, Ближнее, Бочковка, Красный Октябрь, Никольское, Чайки и хутору Валковский выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 14 беспилотников, 5 из которых сбиты системой ПВО. На участке автодороги Красный Октябрь — Бессоновка в результате атаки беспилотника ранена женщина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Борисовском районе село Богун-Городок атаковано 2 беспилотниками. Ранен мирный житель. В Валуйском округе 10 населенных пунктов подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 3 снаряда, и атакам 17 беспилотников. За день в округе от ударов дронов по движущимся автомобилям ранены двое. В Волоконовском районе хутор Волчий-Первый атакован одним беспилотником. В Грайворонском округе по шести населенным пунктам выпущено 40 боеприпасов и нанесены удары 5 беспилотников.
"В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье подверглись 10 обстрелам с применением 55 боеприпасов и атакам 12 беспилотников. Информация о последствиях уточняется. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлкам Красное, Первомайский, Шамино, сёлам Архангельское, Графовка, Мешковое, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Марьино выпущено 7 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 28 беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Украинский пленный рассказал об отношении в ВСУ к раненым
09:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородская областьУкраинаПроисшествия
 
 
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