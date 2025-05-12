https://ria.ru/20250512/vsu-2016427298.html

Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 12.05.2025

Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области около 80 беспилотниками, пострадали 4 мирных жителя, сообщил глава региона... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T09:41:00+03:00

2025-05-12T09:41:00+03:00

2025-05-12T09:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

украина

происшествия

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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области около 80 беспилотниками, пострадали 4 мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 45 населенных пунктов в семи приграничных районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 110 снарядов и зафиксированы атаки 79 беспилотниками, из них 29 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в 12 частных домовладениях, двух сельхозпредприятиях, магазине, здании производственного предприятия, цистерне и 13 транспортных средствах. "В Белгородском районе по посёлку Малиновка, сёлам Бессоновка, Ближнее, Бочковка, Красный Октябрь, Никольское, Чайки и хутору Валковский выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 14 беспилотников, 5 из которых сбиты системой ПВО. На участке автодороги Красный Октябрь — Бессоновка в результате атаки беспилотника ранена женщина", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Борисовском районе село Богун-Городок атаковано 2 беспилотниками. Ранен мирный житель. В Валуйском округе 10 населенных пунктов подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 3 снаряда, и атакам 17 беспилотников. За день в округе от ударов дронов по движущимся автомобилям ранены двое. В Волоконовском районе хутор Волчий-Первый атакован одним беспилотником. В Грайворонском округе по шести населенным пунктам выпущено 40 боеприпасов и нанесены удары 5 беспилотников. "В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье подверглись 10 обстрелам с применением 55 боеприпасов и атакам 12 беспилотников. Информация о последствиях уточняется. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлкам Красное, Первомайский, Шамино, сёлам Архангельское, Графовка, Мешковое, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Марьино выпущено 7 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 28 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250512/vsu-2016425331.html

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вячеслав гладков, белгородская область, украина, происшествия