Украинский пленный рассказал об отношении в ВСУ к раненым
Пленный Татаренко: ВСУ вынуждают раненых ремонтировать блиндажи вместо эвакуации
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Украинское командование не горит желанием эвакуировать раненых военнослужащих и заставляет их "ремонтировать блиндажи", даже если это уже невозможно, рассказал пленный украинский военнослужащий Юрий Татаренко.
"Сколько раз я слышал доклады по радейке, что их разбомбили, и нужна эвакуация, и нужен откат. Им говорят: еще держитесь, держитесь, сейчас мы вам скинем лопаты, ремонтируйте блиндаж. Они говорят, какие лопаты, тут уже ремонтировать нечего", - сказал Татаренко, его слова цитирует Минобороны РФ.
"Думали, что подкрепление". Украинский солдат рассказал, как попал в плен
21 сентября 2024, 10:21
Татаренко ранило в плечо, его товарищу "зацепило голову". Военнослужащие доложили об этом командованию, надеялись с наступлением ночи выбраться и двигаться в сторону украинских войск, однако через два-три часа в блиндаже к ним вышли российские бойцы, которые и взяли их в плен.
Говоря о том, как попал в ряды ВСУ, Татаренко рассказал, что шёл утром по делам, когда его остановили двое военной форме, вышедшие из "бусика". Они вынудили его поехать в военкомат и обещали, что к вечеру Татаренко будет дома, однако с тех пор дома украинец так и не оказался.
Пленный отметил, что командование ВСУ не ценит жизни своего личного состава и не собирается оказывать им помощь на поле боя.
"Такой расходный материал. Никто нас не считает. Еще наберут", - добавил он.