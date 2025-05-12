https://ria.ru/20250512/vsu-2016425331.html

Украинский пленный рассказал об отношении в ВСУ к раненым

Украинский пленный рассказал об отношении в ВСУ к раненым - РИА Новости, 12.05.2025

Украинский пленный рассказал об отношении в ВСУ к раненым

Украинское командование не горит желанием эвакуировать раненых военнослужащих и заставляет их "ремонтировать блиндажи", даже если это уже невозможно, рассказал... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T09:27:00+03:00

2025-05-12T09:27:00+03:00

2025-05-12T09:27:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Украинское командование не горит желанием эвакуировать раненых военнослужащих и заставляет их "ремонтировать блиндажи", даже если это уже невозможно, рассказал пленный украинский военнослужащий Юрий Татаренко. "Сколько раз я слышал доклады по радейке, что их разбомбили, и нужна эвакуация, и нужен откат. Им говорят: еще держитесь, держитесь, сейчас мы вам скинем лопаты, ремонтируйте блиндаж. Они говорят, какие лопаты, тут уже ремонтировать нечего", - сказал Татаренко, его слова цитирует Минобороны РФ. Татаренко ранило в плечо, его товарищу "зацепило голову". Военнослужащие доложили об этом командованию, надеялись с наступлением ночи выбраться и двигаться в сторону украинских войск, однако через два-три часа в блиндаже к ним вышли российские бойцы, которые и взяли их в плен. Говоря о том, как попал в ряды ВСУ, Татаренко рассказал, что шёл утром по делам, когда его остановили двое военной форме, вышедшие из "бусика". Они вынудили его поехать в военкомат и обещали, что к вечеру Татаренко будет дома, однако с тех пор дома украинец так и не оказался. Пленный отметил, что командование ВСУ не ценит жизни своего личного состава и не собирается оказывать им помощь на поле боя. "Такой расходный материал. Никто нас не считает. Еще наберут", - добавил он.

https://ria.ru/20240921/plennyy-1973967467.html

https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина