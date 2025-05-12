Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал об отношении в ВСУ к раненым - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:27 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/vsu-2016425331.html
Украинский пленный рассказал об отношении в ВСУ к раненым
Украинский пленный рассказал об отношении в ВСУ к раненым - РИА Новости, 12.05.2025
Украинский пленный рассказал об отношении в ВСУ к раненым
Украинское командование не горит желанием эвакуировать раненых военнослужащих и заставляет их "ремонтировать блиндажи", даже если это уже невозможно, рассказал... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T09:27:00+03:00
2025-05-12T09:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Украинское командование не горит желанием эвакуировать раненых военнослужащих и заставляет их "ремонтировать блиндажи", даже если это уже невозможно, рассказал пленный украинский военнослужащий Юрий Татаренко. "Сколько раз я слышал доклады по радейке, что их разбомбили, и нужна эвакуация, и нужен откат. Им говорят: еще держитесь, держитесь, сейчас мы вам скинем лопаты, ремонтируйте блиндаж. Они говорят, какие лопаты, тут уже ремонтировать нечего", - сказал Татаренко, его слова цитирует Минобороны РФ. Татаренко ранило в плечо, его товарищу "зацепило голову". Военнослужащие доложили об этом командованию, надеялись с наступлением ночи выбраться и двигаться в сторону украинских войск, однако через два-три часа в блиндаже к ним вышли российские бойцы, которые и взяли их в плен. Говоря о том, как попал в ряды ВСУ, Татаренко рассказал, что шёл утром по делам, когда его остановили двое военной форме, вышедшие из "бусика". Они вынудили его поехать в военкомат и обещали, что к вечеру Татаренко будет дома, однако с тех пор дома украинец так и не оказался. Пленный отметил, что командование ВСУ не ценит жизни своего личного состава и не собирается оказывать им помощь на поле боя. "Такой расходный материал. Никто нас не считает. Еще наберут", - добавил он.
https://ria.ru/20240921/plennyy-1973967467.html
https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c0068cf40de1d6b48ee5e99f81620e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Украинский пленный рассказал об отношении в ВСУ к раненым

Пленный Татаренко: ВСУ вынуждают раненых ремонтировать блиндажи вместо эвакуации

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Украинское командование не горит желанием эвакуировать раненых военнослужащих и заставляет их "ремонтировать блиндажи", даже если это уже невозможно, рассказал пленный украинский военнослужащий Юрий Татаренко.
"Сколько раз я слышал доклады по радейке, что их разбомбили, и нужна эвакуация, и нужен откат. Им говорят: еще держитесь, держитесь, сейчас мы вам скинем лопаты, ремонтируйте блиндаж. Они говорят, какие лопаты, тут уже ремонтировать нечего", - сказал Татаренко, его слова цитирует Минобороны РФ.
Украинский солдат о том, как попал в плен - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
"Думали, что подкрепление". Украинский солдат рассказал, как попал в плен
21 сентября 2024, 10:21
Татаренко ранило в плечо, его товарищу "зацепило голову". Военнослужащие доложили об этом командованию, надеялись с наступлением ночи выбраться и двигаться в сторону украинских войск, однако через два-три часа в блиндаже к ним вышли российские бойцы, которые и взяли их в плен.
Говоря о том, как попал в ряды ВСУ, Татаренко рассказал, что шёл утром по делам, когда его остановили двое военной форме, вышедшие из "бусика". Они вынудили его поехать в военкомат и обещали, что к вечеру Татаренко будет дома, однако с тех пор дома украинец так и не оказался.
Пленный отметил, что командование ВСУ не ценит жизни своего личного состава и не собирается оказывать им помощь на поле боя.
"Такой расходный материал. Никто нас не считает. Еще наберут", - добавил он.
С мирными не церемониться – украинский пленный об инструкциях командования ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Пленный рассказал об инструкциях командования ВСУ насчет мирного населения
5 января, 10:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала