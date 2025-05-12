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ВСУ потеряли более 170 военных в зоне действий "Востока"
ВСУ потеряли более 170 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 12.05.2025
ВСУ потеряли более 170 военных в зоне действий "Востока"
Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T12:12:00+03:00
2025-05-12T12:12:00+03:00
2025-05-12T12:12:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял более 170 военнослужащих и восемь орудий полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь, Вольное Поле, Комар Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
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запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли более 170 военных в зоне действий "Востока"
МО РФ: ВСУ потеряли более 170 военных в зоне действий "Востока"