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ВСУ потеряли более 170 военных в зоне действий "Востока"

ВСУ потеряли более 170 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 12.05.2025

ВСУ потеряли более 170 военных в зоне действий "Востока"

Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T12:12:00+03:00

2025-05-12T12:12:00+03:00

2025-05-12T12:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял более 170 военнослужащих и восемь орудий полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь, Вольное Поле, Комар Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность