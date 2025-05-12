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ВСУ потеряли более 440 военных в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли более 440 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 12.05.2025
ВСУ потеряли более 440 военных в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 440 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Центр", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T12:08:00+03:00
2025-05-12T12:08:00+03:00
2025-05-12T12:11:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 440 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Центр", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Потери противника составили свыше 440 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и два артиллерийских орудия", - добавили в МО РФ.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
ВСУ потеряли более 440 военных в зоне действий "Центра" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 440 военных в зоне действий "Центра" за сутки