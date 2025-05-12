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В РСМД рассказали, кто может принять участие во встрече в Стамбуле 15 мая - РИА Новости, 12.05.2025
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13:22 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/vstrecha-2016472915.html
В РСМД рассказали, кто может принять участие во встрече в Стамбуле 15 мая
В РСМД рассказали, кто может принять участие во встрече в Стамбуле 15 мая - РИА Новости, 12.05.2025
В РСМД рассказали, кто может принять участие во встрече в Стамбуле 15 мая
Российско-украинская встреча может пройти 15 мая в Стамбуле, скорее всего, на уровне дипломатов, рассказал РИА Новости генеральный директор Российского совета... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T13:22:00+03:00
2025-05-12T13:22:00+03:00
в мире
стамбул
россия
украина
владимир путин
российский совет по международным делам
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российско-украинская встреча может пройти 15 мая в Стамбуле, скорее всего, на уровне дипломатов, рассказал РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев."Я думаю, что какое-то движение в четверг может состояться. Не знаю, будет ли это встреча на высшем уровне, здесь есть сомнения. Я думаю, что российского президента не будет в Стамбуле, он, скорее всего, пошлет для переговоров дипломатов прежде всего", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что любая встреча на высшем уровне требует подготовки: переговоры должны проходить сначала на высоком уровне, а затем на высшем. "И вот эти наскоки Зеленского с точки зрения того, как должна происходить дипломатия, это не совсем профессионально", — добавил Тимофеев.Он обратил внимание, что Киев отвергает любые предложения Москвы — так было с перемирием и на Пасху, и на День Победы.По мнению гендиректора РСМД, если киевские власти будут самостоятельно принимать решение, то из принципа станут до бесконечности заматывать любые предложения просто потому, что они исходят от российского руководства. "Если сейчас за спиной у Украины будет стоять Вашингтон с резиновой дубинкой, то, наверное, какое-то движение пойдет. Я думаю, с точки зрения дипломатии важно начать эти переговоры", — заключил собеседник агентства.В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин в заявлении для российских и зарубежных СМИ предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. При этом он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цель переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Впрочем, позже он заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг. Однако в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что не в курсе планов Зеленского посетить Турцию.
https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
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в мире, стамбул, россия, украина, владимир путин, российский совет по международным делам
В мире, Стамбул, Россия, Украина, Владимир Путин, Российский совет по международным делам
В РСМД рассказали, кто может принять участие во встрече в Стамбуле 15 мая

Тимофеев: переговоры России и Украины в Стамбуле возможны на уровне дипломатов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины в зале переговоров
Флаги России и Украины в зале переговоров - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины в зале переговоров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российско-украинская встреча может пройти 15 мая в Стамбуле, скорее всего, на уровне дипломатов, рассказал РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
«
"Я думаю, что какое-то движение в четверг может состояться. Не знаю, будет ли это встреча на высшем уровне, здесь есть сомнения. Я думаю, что российского президента не будет в Стамбуле, он, скорее всего, пошлет для переговоров дипломатов прежде всего", — сказал собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин потряс мир
11 мая, 12:04
Он отметил, что любая встреча на высшем уровне требует подготовки: переговоры должны проходить сначала на высоком уровне, а затем на высшем.
"И вот эти наскоки Зеленского с точки зрения того, как должна происходить дипломатия, это не совсем профессионально", — добавил Тимофеев.
Он обратил внимание, что Киев отвергает любые предложения Москвы — так было с перемирием и на Пасху, и на День Победы.
По мнению гендиректора РСМД, если киевские власти будут самостоятельно принимать решение, то из принципа станут до бесконечности заматывать любые предложения просто потому, что они исходят от российского руководства.
«
"Если сейчас за спиной у Украины будет стоять Вашингтон с резиновой дубинкой, то, наверное, какое-то движение пойдет. Я думаю, с точки зрения дипломатии важно начать эти переговоры", — заключил собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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Вчера, 08:00
В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин в заявлении для российских и зарубежных СМИ предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. При этом он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цель переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Впрочем, позже он заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг. Однако в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что не в курсе планов Зеленского посетить Турцию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
11 мая, 08:00
 
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