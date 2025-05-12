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Диписточник ответил на вопрос о подготовке встречи по Украине в Стамбуле - РИА Новости, 12.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:11 12.05.2025 (обновлено: 10:17 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/vstrecha-2016433290.html
Диписточник ответил на вопрос о подготовке встречи по Украине в Стамбуле
Диписточник ответил на вопрос о подготовке встречи по Украине в Стамбуле - РИА Новости, 12.05.2025
Диписточник ответил на вопрос о подготовке встречи по Украине в Стамбуле
Анкара ждет от сторон конкретику по инициативе России о переговорах по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле 15 мая, при этом речи о каком-либо... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:11:00+03:00
2025-05-12T10:17:00+03:00
в мире
украина
стамбул
специальная военная операция на украине
турция
россия
владимир путин
дмитрий песков
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АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. Анкара ждет от сторон конкретику по инициативе России о переговорах по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле 15 мая, при этом речи о каком-либо дедлайне не идет, двери Турции всегда открыты для посредничества, заявил РИА Новости дипломтический источник в турецкой столице.Ранее президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России."Пока ничего конкретного, ожидается техническая готовность сторон", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о том, какова ситуация по подготовке к возможным переговорам в Стамбуле 15 мая.По его словам, Турция не ставила перед собой какие-либо дедлайны по срокам организации переговоров."Наши двери всегда открыты для решения конфликта между двумя нашими близкими соседями", - сказал он.Президент США Дональд Трамп 11 мая призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html
https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
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в мире, украина, стамбул, турция, россия, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Украина, Стамбул, Специальная военная операция на Украине, Турция, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Диписточник ответил на вопрос о подготовке встречи по Украине в Стамбуле

Анкара ждет от сторон конкретику насчет переговоров по Украине в Стамбуле

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНабережная в Стамбуле
Набережная в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Набережная в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. Анкара ждет от сторон конкретику по инициативе России о переговорах по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле 15 мая, при этом речи о каком-либо дедлайне не идет, двери Турции всегда открыты для посредничества, заявил РИА Новости дипломтический источник в турецкой столице.
Ранее президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Путин пустил в ход российское супероружие
08:00
"Пока ничего конкретного, ожидается техническая готовность сторон", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о том, какова ситуация по подготовке к возможным переговорам в Стамбуле 15 мая.
По его словам, Турция не ставила перед собой какие-либо дедлайны по срокам организации переговоров.
"Наши двери всегда открыты для решения конфликта между двумя нашими близкими соседями", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп 11 мая призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин потряс мир
Вчера, 12:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСтамбулТурцияРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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