https://ria.ru/20250512/vstrecha-2016433290.html

Диписточник ответил на вопрос о подготовке встречи по Украине в Стамбуле

Диписточник ответил на вопрос о подготовке встречи по Украине в Стамбуле - РИА Новости, 12.05.2025

Диписточник ответил на вопрос о подготовке встречи по Украине в Стамбуле

Анкара ждет от сторон конкретику по инициативе России о переговорах по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле 15 мая, при этом речи о каком-либо... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T10:11:00+03:00

2025-05-12T10:11:00+03:00

2025-05-12T10:17:00+03:00

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АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. Анкара ждет от сторон конкретику по инициативе России о переговорах по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле 15 мая, при этом речи о каком-либо дедлайне не идет, двери Турции всегда открыты для посредничества, заявил РИА Новости дипломтический источник в турецкой столице.Ранее президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России."Пока ничего конкретного, ожидается техническая готовность сторон", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о том, какова ситуация по подготовке к возможным переговорам в Стамбуле 15 мая.По его словам, Турция не ставила перед собой какие-либо дедлайны по срокам организации переговоров."Наши двери всегда открыты для решения конфликта между двумя нашими близкими соседями", - сказал он.Президент США Дональд Трамп 11 мая призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html

https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, стамбул, турция, россия, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп