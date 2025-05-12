Диписточник ответил на вопрос о подготовке встречи по Украине в Стамбуле
Анкара ждет от сторон конкретику насчет переговоров по Украине в Стамбуле
Набережная в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. Анкара ждет от сторон конкретику по инициативе России о переговорах по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле 15 мая, при этом речи о каком-либо дедлайне не идет, двери Турции всегда открыты для посредничества, заявил РИА Новости дипломтический источник в турецкой столице.
Ранее президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
"Пока ничего конкретного, ожидается техническая готовность сторон", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о том, какова ситуация по подготовке к возможным переговорам в Стамбуле 15 мая.
По его словам, Турция не ставила перед собой какие-либо дедлайны по срокам организации переговоров.
"Наши двери всегда открыты для решения конфликта между двумя нашими близкими соседями", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп 11 мая призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
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