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В РСМД рассказали, кто может принять участие во встрече в Стамбуле 15 мая - РИА Новости, 12.05.2025
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10:02 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/vstrecha-2016431313.html
В РСМД рассказали, кто может принять участие во встрече в Стамбуле 15 мая
В РСМД рассказали, кто может принять участие во встрече в Стамбуле 15 мая - РИА Новости, 12.05.2025
В РСМД рассказали, кто может принять участие во встрече в Стамбуле 15 мая
Встреча России и Украины может пройти 15 мая в Стамбуле, но, скорее всего, это будет на уровне дипломатов, поскольку встреча на высшем уровне должна быть... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:02:00+03:00
2025-05-12T10:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
стамбул
владимир путин
дмитрий песков
дональд трамп
российский совет по международным делам
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Встреча России и Украины может пройти 15 мая в Стамбуле, но, скорее всего, это будет на уровне дипломатов, поскольку встреча на высшем уровне должна быть заранее подготовлена, сказал РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. "Я думаю, что какое-то движение в четверг может состояться. Не знаю, будет ли это встреча на высшем уровне, здесь есть сомнения. Я думаю, что российского президента не будет в Стамбуле, он, скорее всего, пошлет для переговоров дипломатов, прежде всего. Это правильно, потому что любая встреча на высшем уровне должна готовиться, переговоры должны сначала проходить на высоком уровне, потом на высшем. И вот эти наскоки Зеленского с точки зрения того, как должна происходить дипломатия, это не совсем профессионально", - сказал он в беседе с агентством. Тимофеев обратил внимание, что Киев отвергает любые предложения из Москвы - так было и с пасхальным перемирием, и на День Победы. По его словам, если украинские власти будут "самостоятельно принимать решение, то по принципиальным позициям будет до бесконечности заматывать любые предложения просто потому, что они озвучиваются российским руководством". "Если сейчас за спиной у Украины будет стоять Вашингтон с резиновой дубинкой, то, наверное, какое-то движение пойдет. Я думаю, с точки зрения дипломатии важно начать эти переговоры", - добавил он. В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html
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россия, украина, стамбул, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, российский совет по международным делам, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Российский совет по международным делам, В мире
В РСМД рассказали, кто может принять участие во встрече в Стамбуле 15 мая

Тимофеев: встреча России и Украины в Стамбуле может пройти на уровне дипломатов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлажки России и Украины в зале для переговоров
Флажки России и Украины в зале для переговоров - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флажки России и Украины в зале для переговоров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Встреча России и Украины может пройти 15 мая в Стамбуле, но, скорее всего, это будет на уровне дипломатов, поскольку встреча на высшем уровне должна быть заранее подготовлена, сказал РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
"Я думаю, что какое-то движение в четверг может состояться. Не знаю, будет ли это встреча на высшем уровне, здесь есть сомнения. Я думаю, что российского президента не будет в Стамбуле, он, скорее всего, пошлет для переговоров дипломатов, прежде всего. Это правильно, потому что любая встреча на высшем уровне должна готовиться, переговоры должны сначала проходить на высоком уровне, потом на высшем. И вот эти наскоки Зеленского с точки зрения того, как должна происходить дипломатия, это не совсем профессионально", - сказал он в беседе с агентством.
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Тимофеев обратил внимание, что Киев отвергает любые предложения из Москвы - так было и с пасхальным перемирием, и на День Победы.
По его словам, если украинские власти будут "самостоятельно принимать решение, то по принципиальным позициям будет до бесконечности заматывать любые предложения просто потому, что они озвучиваются российским руководством". "Если сейчас за спиной у Украины будет стоять Вашингтон с резиновой дубинкой, то, наверное, какое-то движение пойдет. Я думаю, с точки зрения дипломатии важно начать эти переговоры", - добавил он.
В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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