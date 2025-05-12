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Ивановский губернатор рассказал, в каких городах лучше жить иностранцам - РИА Новости, 12.05.2025
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15:21 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/voskresenskiy-2016501838.html
Ивановский губернатор рассказал, в каких городах лучше жить иностранцам
Ивановский губернатор рассказал, в каких городах лучше жить иностранцам - РИА Новости, 12.05.2025
Ивановский губернатор рассказал, в каких городах лучше жить иностранцам
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский считает, что разделяющим традиционные ценности и переезжающим в Россию иностранным гражданам комфортнее... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:21:00+03:00
2025-05-12T15:21:00+03:00
станислав воскресенский
владимир путин
ивановская область
россия
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский считает, что разделяющим традиционные ценности и переезжающим в Россию иностранным гражданам комфортнее будет жить в малых городах и попросил президента РФ Владимира Путина обратить на это внимание кураторов соответствующих программ. В понедельник глава государства провел встречу с ивановским губернатором. "Хотел сказать отдельно о кадрах для малых городов. Вами подписан указ о содействии тем иностранным гражданам, которые разделяют наши традиционные консервативные ценности и желают переехать в Россию. Такие примеры есть в российских регионах, у нас они есть пока единичные. Такие люди, как правило, им комфортнее в малых городах будет в России, а не в крупных. Поэтому я хотел бы, чтобы те коллеги, которые занимаются этим, ориентировались именно на это", - сказал Воскресенский.
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станислав воскресенский, владимир путин, ивановская область, россия, общество
Станислав Воскресенский, Владимир Путин, Ивановская область, Россия, Общество
Ивановский губернатор рассказал, в каких городах лучше жить иностранцам

Ивановский губернатор Воскресенский: иностранцам в РФ лучше жить в малых городах

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтанислав Воскресенский
Станислав Воскресенский - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский считает, что разделяющим традиционные ценности и переезжающим в Россию иностранным гражданам комфортнее будет жить в малых городах и попросил президента РФ Владимира Путина обратить на это внимание кураторов соответствующих программ.
В понедельник глава государства провел встречу с ивановским губернатором.
"Хотел сказать отдельно о кадрах для малых городов. Вами подписан указ о содействии тем иностранным гражданам, которые разделяют наши традиционные консервативные ценности и желают переехать в Россию. Такие примеры есть в российских регионах, у нас они есть пока единичные. Такие люди, как правило, им комфортнее в малых городах будет в России, а не в крупных. Поэтому я хотел бы, чтобы те коллеги, которые занимаются этим, ориентировались именно на это", - сказал Воскресенский.
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Станислав ВоскресенскийВладимир ПутинИвановская областьРоссияОбщество
 
 
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