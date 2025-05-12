https://ria.ru/20250512/voskresenskiy-2016501838.html

Ивановский губернатор рассказал, в каких городах лучше жить иностранцам

Ивановский губернатор рассказал, в каких городах лучше жить иностранцам - РИА Новости, 12.05.2025

Ивановский губернатор рассказал, в каких городах лучше жить иностранцам

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский считает, что разделяющим традиционные ценности и переезжающим в Россию иностранным гражданам комфортнее... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T15:21:00+03:00

2025-05-12T15:21:00+03:00

2025-05-12T15:21:00+03:00

станислав воскресенский

владимир путин

ивановская область

россия

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский считает, что разделяющим традиционные ценности и переезжающим в Россию иностранным гражданам комфортнее будет жить в малых городах и попросил президента РФ Владимира Путина обратить на это внимание кураторов соответствующих программ. В понедельник глава государства провел встречу с ивановским губернатором. "Хотел сказать отдельно о кадрах для малых городов. Вами подписан указ о содействии тем иностранным гражданам, которые разделяют наши традиционные консервативные ценности и желают переехать в Россию. Такие примеры есть в российских регионах, у нас они есть пока единичные. Такие люди, как правило, им комфортнее в малых городах будет в России, а не в крупных. Поэтому я хотел бы, чтобы те коллеги, которые занимаются этим, ориентировались именно на это", - сказал Воскресенский.

https://ria.ru/20250512/voskresenskij-2016499654.html

ивановская область

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станислав воскресенский, владимир путин, ивановская область, россия, общество