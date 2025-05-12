https://ria.ru/20250512/vorobev-2016566392.html

Воробьев подвел итоги "Месяца чистоты" в Подмосковье

Воробьев подвел итоги "Месяца чистоты" в Подмосковье - РИА Новости, 12.05.2025

Воробьев подвел итоги "Месяца чистоты" в Подмосковье

На еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с региональным правительством, главами городских и муниципальных округов подвели итоги РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T19:10:00+03:00

2025-05-12T19:10:00+03:00

2025-05-12T19:10:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. На еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с региональным правительством, главами городских и муниципальных округов подвели итоги "Месяца чистоты", который организован в соответствии с задачами национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. "Мы видим огромный запрос жителей, особенно весной, на все, что касается чистого двора, чистых контейнерных площадок, чистых обочин, и стараемся его удовлетворять. Сегодня подведем итоги “Месяца чистоты”, который проходил на всех наших территориях. По факту это было полтора месяца (с 10 марта по 25 апреля) интенсивной работы, цель которой – привести в порядок после зимы улицы, дороги, дворы. В том числе поговорим, как нам в этом помогают камеры системы “Безопасный регион”", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Губернатор поделился, что необходимо использовать все доступные законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой требуют жители. В рамках "Месяца чистоты" во всех округах Подмосковья после зимы убирали мусор, прогребали газон, ремонтировали и красили элементы на детских площадках, лавочки, убирали смет около подъездов, на парковках и дорогах, осуществляли механизированную промывку дворов, мыли контейнерные площадки, а также устраняли мелкие дефекты. Лидерами среди округов по итогам выполнения работ стали Зарайск, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Раменский и Ступино. По словам зампреда правительства региона – министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова, на данный момент выполнено 80% работ. "Месяц чистоты" завершился субботником, в нем участвовали более 96 тысяч человек. Было отремонтировано и покрашено свыше 4 тысяч малых архитектурных форм – скамеек, спортивных площадок и детских игровых зон, посажено порядка 3 тысяч деревьев и более 4 тысяч кустарников, обустроено около 400 клумб. Также в майские праздники была усилена работа по вывозу мусора из дворов. В частности, в этом году дополнительно установили почти 4 тысячи контейнеров, на линию в эти дни вышло больше мусоровозов. На данный момент в регионе модернизировано более 1 тысячи контейнерных площадок, работы ведутся еще на 300, на 97 – приступят к ним в ближайшее время. Действующие площадки будут оборудованы плотными металлическими стенами и крышей, а также дополнительными баками и бункерами для крупногабаритных отходов. Планируется, что модернизация будет завершена в течение месяца.

https://ria.ru/20250512/lekarstva-2016559771.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев