https://ria.ru/20250512/volochkova-2016566727.html

Волочкова назвала Аллу Осипенко мэтром и великой балериной

Волочкова назвала Аллу Осипенко мэтром и великой балериной - РИА Новости, 12.05.2025

Волочкова назвала Аллу Осипенко мэтром и великой балериной

Заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова, вспоминая народную артистку РСФСР Аллу Осипенко, назвала её великой балериной. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T19:16:00+03:00

2025-05-12T19:16:00+03:00

2025-05-12T19:16:00+03:00

культура

россия

анастасия волочкова

алла осипенко

мариинский театр

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова, вспоминая народную артистку РСФСР Аллу Осипенко, назвала её великой балериной. Осипенко умерла в возрасте 92 лет в понедельник в 6.00 мск, сообщила РИА Новости ее невестка, актриса Оксана Базилевич. "Сегодня ушла из жизни мой педагог Алла Осипенко. Сколько было связано! Великая русская Балерина. Нет слов", - написала она в своем Telegram-канале. Волочкова рассказала, что они вместе с дочерью Ариадной навещали Осипенко на даче. "Мэтры уходят из жизни… А на смену никто не приходит…" - заключила она. Алла Осипенко - советская артистка балета, прима-балерина Мариинского театра, киноактриса и балетный педагог, родилась в 1932 году в Ленинграде. Накануне начала Великой Отечественной она была зачислена в Ленинградское хореографическое училище и окончила его в 1950 году, став одной из последних учениц Агриппины Вагановой. Осипенко также была солисткой балетной труппы "Хореографические Миниатюры" под руководством Якобсона и выступала в спектаклях Ленинградского малого театра оперы и балета (ныне Михайловский театр). Кроме того, снималась в фильмах режиссера Александра Сокурова.

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россия, анастасия волочкова, алла осипенко, мариинский театр