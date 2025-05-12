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Волочкова назвала Аллу Осипенко мэтром и великой балериной
Волочкова назвала Аллу Осипенко мэтром и великой балериной - РИА Новости, 12.05.2025
Волочкова назвала Аллу Осипенко мэтром и великой балериной
Заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова, вспоминая народную артистку РСФСР Аллу Осипенко, назвала её великой балериной. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T19:16:00+03:00
2025-05-12T19:16:00+03:00
2025-05-12T19:16:00+03:00
культура
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анастасия волочкова
алла осипенко
мариинский театр
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова, вспоминая народную артистку РСФСР Аллу Осипенко, назвала её великой балериной. Осипенко умерла в возрасте 92 лет в понедельник в 6.00 мск, сообщила РИА Новости ее невестка, актриса Оксана Базилевич. "Сегодня ушла из жизни мой педагог Алла Осипенко. Сколько было связано! Великая русская Балерина. Нет слов", - написала она в своем Telegram-канале. Волочкова рассказала, что они вместе с дочерью Ариадной навещали Осипенко на даче. "Мэтры уходят из жизни… А на смену никто не приходит…" - заключила она. Алла Осипенко - советская артистка балета, прима-балерина Мариинского театра, киноактриса и балетный педагог, родилась в 1932 году в Ленинграде. Накануне начала Великой Отечественной она была зачислена в Ленинградское хореографическое училище и окончила его в 1950 году, став одной из последних учениц Агриппины Вагановой. Осипенко также была солисткой балетной труппы "Хореографические Миниатюры" под руководством Якобсона и выступала в спектаклях Ленинградского малого театра оперы и балета (ныне Михайловский театр). Кроме того, снималась в фильмах режиссера Александра Сокурова.
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россия, анастасия волочкова, алла осипенко, мариинский театр
Культура, Россия, Анастасия Волочкова, Алла Осипенко, Мариинский театр
Волочкова назвала Аллу Осипенко мэтром и великой балериной
Волочкова, вспоминая Осипенко, назвала ее мэтром и великой балериной