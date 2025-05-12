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VK Fest впервые открывает электронную сцену Радио Рекорд в Москве - РИА Новости, 12.05.2025
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14:24 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/vk-2016487404.html
VK Fest впервые открывает электронную сцену Радио Рекорд в Москве
VK Fest впервые открывает электронную сцену Радио Рекорд в Москве - РИА Новости, 12.05.2025
VK Fest впервые открывает электронную сцену Радио Рекорд в Москве
В этом году электронная сцена от Радио Рекорд откроется в двух городах — впервые в Москве и традиционно в Петербурге. Для гостей выступят Swanky Tunes, DJ... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:24:00+03:00
2025-05-12T14:24:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. В этом году электронная сцена от Радио Рекорд откроется в двух городах — впервые в Москве и традиционно в Петербурге. Для гостей выступят Swanky Tunes, DJ Groove, Lady Waks, DJ M.E.G., Filatov &amp; Karas, FEEL и другие популярные диджеи. Финал VK Fest состоится в столичных "Лужниках" — крупнейшей спортивной и концертной площадке под открытым небом в России, а также одной из самых масштабных в мире.Электронная сцена в Петербурге — это традиция VK Fest с 2015 года. 5 июля в Парке 300-летия на ней выступят Xtralovable, КТО DJ?, Turbosh, Lady Waks, DJ M.E.G. и FEEL. 6 июля — DJ BALDIN, ZeSKULLZ, DJ Groove, Shapov, Swanky Tunes и Filatov &amp; Karas.В "Лужниках" 19 июля на новой электронной сцене свои сеты сыграют KIIDA, Nikola Melnikov, BYOR, Lady Waks и DJ M.E.G. 20 июля выступят Aria Fredda, Саша Спилберг, Volac, DJ Groove, Filatov &amp; Karas и FEEL."10 мая мы презентовали первую в истории VK Fest в Москве электронную сцену. Шоукейс прошёл на вечеринке „Дружба“, где с live-сетом выступил Nikola Melnikov. Это новый для нас опыт, но мы верим, что поклонникам понравится. В этом году на фестивале в „Лужниках“ можно будет услышать всё: поп, инди, рэп, рок — а теперь ещё электронную музыку!" — сказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.Фестиваль объявил площадки в регионах: в Челябинске гостей ждут 14 июня на набережной у Торгового центра, в Сириусе летний праздник состоится 21 июня на Медальной площади, в Казани — 29 июня у Центра семьи "Казан".VK Fest объявил вторую волну артистов во всех пяти городах. Перед зрителями выступят Сергей Лазарев, Полина Гагарина, ICEGERGERT, DK, Найк Борзов, JONY, Beautiful Boys, Свят, Сироткин, Дора, мартин, Лилая, Элвин Грей, passmurny, ПЛУТТО, Markul, CAPTOWN, а также "несекретный" гость — один из самых ожидаемых артистов VK Fest. Скоро фестиваль анонсирует спикеров лектория и участников сцены инфлюенсеров. Билеты и все новости VK Fest — на сайте: vkfest.ru
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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VK Fest впервые открывает электронную сцену Радио Рекорд в Москве

© Фото : пресс-служба ВКонтактеVK Fest 2025
VK Fest 2025 - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
VK Fest 2025
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. В этом году электронная сцена от Радио Рекорд откроется в двух городах — впервые в Москве и традиционно в Петербурге. Для гостей выступят Swanky Tunes, DJ Groove, Lady Waks, DJ M.E.G., Filatov & Karas, FEEL и другие популярные диджеи. Финал VK Fest состоится в столичных "Лужниках" — крупнейшей спортивной и концертной площадке под открытым небом в России, а также одной из самых масштабных в мире.
Электронная сцена в Петербурге — это традиция VK Fest с 2015 года. 5 июля в Парке 300-летия на ней выступят Xtralovable, КТО DJ?, Turbosh, Lady Waks, DJ M.E.G. и FEEL. 6 июля — DJ BALDIN, ZeSKULLZ, DJ Groove, Shapov, Swanky Tunes и Filatov & Karas.
В "Лужниках" 19 июля на новой электронной сцене свои сеты сыграют KIIDA, Nikola Melnikov, BYOR, Lady Waks и DJ M.E.G. 20 июля выступят Aria Fredda, Саша Спилберг, Volac, DJ Groove, Filatov & Karas и FEEL.
© Фото : пресс-служба ВКонтактеАртисты, выступающие на сцене от Радио Рекорд на VK Fest 2025
Артисты, выступающие на сцене от Радио Рекорд на VK Fest 2025 - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
Артисты, выступающие на сцене от Радио Рекорд на VK Fest 2025
"10 мая мы презентовали первую в истории VK Fest в Москве электронную сцену. Шоукейс прошёл на вечеринке „Дружба“, где с live-сетом выступил Nikola Melnikov. Это новый для нас опыт, но мы верим, что поклонникам понравится. В этом году на фестивале в „Лужниках“ можно будет услышать всё: поп, инди, рэп, рок — а теперь ещё электронную музыку!" — сказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.
Фестиваль объявил площадки в регионах: в Челябинске гостей ждут 14 июня на набережной у Торгового центра, в Сириусе летний праздник состоится 21 июня на Медальной площади, в Казани — 29 июня у Центра семьи "Казан".
© Фото : пресс-служба ВКонтактеГорода, где пройдет VK Fest 2025
Города, где пройдет VK Fest 2025 - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
Города, где пройдет VK Fest 2025
VK Fest объявил вторую волну артистов во всех пяти городах. Перед зрителями выступят Сергей Лазарев, Полина Гагарина, ICEGERGERT, DK, Найк Борзов, JONY, Beautiful Boys, Свят, Сироткин, Дора, мартин, Лилая, Элвин Грей, passmurny, ПЛУТТО, Markul, CAPTOWN, а также "несекретный" гость — один из самых ожидаемых артистов VK Fest. Скоро фестиваль анонсирует спикеров лектория и участников сцены инфлюенсеров. Билеты и все новости VK Fest — на сайте: vkfest.ru
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