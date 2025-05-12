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Усманов выиграл суд в ФРГ против крупнейшего люксембургского медиахолдинга - РИА Новости, 12.05.2025
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12:27 12.05.2025 (обновлено: 13:01 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/usmanov-2016459069.html
Усманов выиграл суд в ФРГ против крупнейшего люксембургского медиахолдинга
Усманов выиграл суд в ФРГ против крупнейшего люксембургского медиахолдинга - РИА Новости, 12.05.2025
Усманов выиграл суд в ФРГ против крупнейшего люксембургского медиахолдинга
Российский предприниматель Алишер Усманов выиграл в Германии суд против люксембургского медиахолдинга Mediahuis Luxembourg S.A. – теперь это СМИ не может... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T12:27:00+03:00
2025-05-12T13:01:00+03:00
алишер усманов
в мире
германия
люксембург
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский предприниматель Алишер Усманов выиграл в Германии суд против люксембургского медиахолдинга Mediahuis Luxembourg S.A. – теперь это СМИ не может называть его владельцем яхты Dilbar, сообщил РИА Новости представитель Усманова. "Земельный суд Гамбурга 5 мая признал не соответствующим действительности и запретил распространять следующее утверждение, опубликованное принадлежащим Mediahuis изданием Luxembourg Times", - отметил представитель бизнесмена."Элитная яхта Dilbar была арестована в порту Гамбурга в рамках санкций ЕС, введенных после вторжения России на Украину. Яхтой владеет через компанию и траст узбекско-российский миллиардер Алишер Усманов", - утверждалось в статье.Mediahuis Luxembourg – ведущий люксембургский издательский дом, в его портфолио входят такие газеты и порталы, как Luxemburger Wort, Luxembourg Times и другие. "Суд счел это утверждение нарушающим права А. Усманова и запретил его распространение. В случае несоблюдения запрета на Mediahuis может быть наложен административный штраф в размере до 250 000 евро за каждый случай нарушения, а в случае невозможности взыскания штрафа – административный арест на срок до шести месяцев за каждый случай нарушения запрета и до двух лет в совокупности. В настоящий момент оспариваемый фрагмент скандальной статьи удален с сайта Luxembourg Times", - подчеркнул собеседник. В пресс-службе Усманова напомнили, что с 2023 года адвокатами предпринимателя получено 10 решений и судебных запретов в отношении изданий, которые приписывали Усманову недвижимость и различное имущество в ФРГ, в действительности же данное имущество находится в безотзывных трастах и принадлежит их управляющим - независимым трасти. Также подписано около 40 заявлений о прекращении противоправных действий, сотни СМИ удалили или скорректировали свои сообщения. По словам юриста Йоахима Штайнхёфеля, представляющего интересы Усманова, несмотря на правовую несостоятельность, а также на то, что эти статьи впоследствии были удалены или скорректированы, они, тем не менее, были упомянуты в материалах расследований и документах ЕС о санкциях, направленных против Усманова. "Тот факт, что прокуратура и санкционирующие органы ЕС опираются на дискредитированные и запрещенные судом материалы СМИ, вызывает серьезную озабоченность по поводу процессуальных нарушений. Они представляют собой явное злоупотребление полномочиями и потенциальное нарушение процессуальных прав. Решения, принятые на основе таких небезупречных источников, лишены как юридической, так и моральной легитимности", - пояснил Штайнхёфель РИА Новости.
https://ria.ru/20250119/usmanov-1994481674.html
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алишер усманов, в мире, германия, люксембург
Алишер Усманов, В мире, Германия, Люксембург
Усманов выиграл суд в ФРГ против крупнейшего люксембургского медиахолдинга

Усманов выиграл суд в Германии против люксембургского медиахолдинга Mediahuis

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлишер Усманов
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алишер Усманов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский предприниматель Алишер Усманов выиграл в Германии суд против люксембургского медиахолдинга Mediahuis Luxembourg S.A. – теперь это СМИ не может называть его владельцем яхты Dilbar, сообщил РИА Новости представитель Усманова.
"Земельный суд Гамбурга 5 мая признал не соответствующим действительности и запретил распространять следующее утверждение, опубликованное принадлежащим Mediahuis изданием Luxembourg Times", - отметил представитель бизнесмена.
"Элитная яхта Dilbar была арестована в порту Гамбурга в рамках санкций ЕС, введенных после вторжения России на Украину. Яхтой владеет через компанию и траст узбекско-российский миллиардер Алишер Усманов", - утверждалось в статье.
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Mediahuis Luxembourg – ведущий люксембургский издательский дом, в его портфолио входят такие газеты и порталы, как Luxemburger Wort, Luxembourg Times и другие.
"Суд счел это утверждение нарушающим права А. Усманова и запретил его распространение. В случае несоблюдения запрета на Mediahuis может быть наложен административный штраф в размере до 250 000 евро за каждый случай нарушения, а в случае невозможности взыскания штрафа – административный арест на срок до шести месяцев за каждый случай нарушения запрета и до двух лет в совокупности. В настоящий момент оспариваемый фрагмент скандальной статьи удален с сайта Luxembourg Times", - подчеркнул собеседник.
В пресс-службе Усманова напомнили, что с 2023 года адвокатами предпринимателя получено 10 решений и судебных запретов в отношении изданий, которые приписывали Усманову недвижимость и различное имущество в ФРГ, в действительности же данное имущество находится в безотзывных трастах и принадлежит их управляющим - независимым трасти. Также подписано около 40 заявлений о прекращении противоправных действий, сотни СМИ удалили или скорректировали свои сообщения.
По словам юриста Йоахима Штайнхёфеля, представляющего интересы Усманова, несмотря на правовую несостоятельность, а также на то, что эти статьи впоследствии были удалены или скорректированы, они, тем не менее, были упомянуты в материалах расследований и документах ЕС о санкциях, направленных против Усманова.
"Тот факт, что прокуратура и санкционирующие органы ЕС опираются на дискредитированные и запрещенные судом материалы СМИ, вызывает серьезную озабоченность по поводу процессуальных нарушений. Они представляют собой явное злоупотребление полномочиями и потенциальное нарушение процессуальных прав. Решения, принятые на основе таких небезупречных источников, лишены как юридической, так и моральной легитимности", - пояснил Штайнхёфель РИА Новости.
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