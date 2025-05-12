Диалог по Украине не должен стать шансом для эскалации, заявили в Сербии
Министр Попович: переговоры по Украине не должны допускать шанс перегруппировки
Флаг Сербии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 12 мая – РИА Новости. Предложение России о переговорах по Украине без предварительных условий не должно стать возможностью для перегруппировки сил и подготовки Киева к эскалации конфликта, заявил РИА Новости министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович.
"Переговоры не должны стать возможностью для перегруппировки сил, дополнительного вооружения или подготовки к новой эскалации конфликта. У нас был похожий опыт, когда отдельные стороны конфликта (во время войн в бывшей Югославии - ред.) использовали мирные переговоры против нас, сербов, чтобы вооружиться или перебросить силы и после нанести нам урон", - указал сербский министр.
По его словам? перспектива переговоров зависит от того, есть ли у Киева искреннее желание достичь мира.
"Исключительно важно и то, чтобы некоторые западные страны, которые всегда хотели конфликта, приняли инициативу российского президента. Уверен, что в этот раз будет по-другому, потому что президент США Дональд Трамп искренне желает мира", - отметил Попович и подчеркнул, что на первом месте должно стоять сохранение человеческих жизней.
Член сербского правительства указал, что каждый, кто действительно хочет мира, должен поддержать эту инициативу Путина, "потому что речь идёт о действительно серьезном и ответственном дипломатическом шаге, направленном на окончание одного из величайших конфликтов нашего времени".
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.