Рейтинг@Mail.ru
Диалог по Украине не должен стать шансом для эскалации, заявили в Сербии - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:50 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016586749.html
Диалог по Украине не должен стать шансом для эскалации, заявили в Сербии
Диалог по Украине не должен стать шансом для эскалации, заявили в Сербии - РИА Новости, 12.05.2025
Диалог по Украине не должен стать шансом для эскалации, заявили в Сербии
Предложение России о переговорах по Украине без предварительных условий не должно стать возможностью для перегруппировки сил и подготовки Киева к эскалации... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T23:50:00+03:00
2025-05-12T23:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
стамбул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751608646_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_3673738c4a530155a3c0dcff9064a62d.jpg
БЕЛГРАД, 12 мая – РИА Новости. Предложение России о переговорах по Украине без предварительных условий не должно стать возможностью для перегруппировки сил и подготовки Киева к эскалации конфликта, заявил РИА Новости министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович. "Переговоры не должны стать возможностью для перегруппировки сил, дополнительного вооружения или подготовки к новой эскалации конфликта. У нас был похожий опыт, когда отдельные стороны конфликта (во время войн в бывшей Югославии - ред.) использовали мирные переговоры против нас, сербов, чтобы вооружиться или перебросить силы и после нанести нам урон", - указал сербский министр. По его словам? перспектива переговоров зависит от того, есть ли у Киева искреннее желание достичь мира. "Исключительно важно и то, чтобы некоторые западные страны, которые всегда хотели конфликта, приняли инициативу российского президента. Уверен, что в этот раз будет по-другому, потому что президент США Дональд Трамп искренне желает мира", - отметил Попович и подчеркнул, что на первом месте должно стоять сохранение человеческих жизней. Член сербского правительства указал, что каждый, кто действительно хочет мира, должен поддержать эту инициативу Путина, "потому что речь идёт о действительно серьезном и ответственном дипломатическом шаге, направленном на окончание одного из величайших конфликтов нашего времени". Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250512/evropa-2016577973.html
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016569728.html
россия
украина
стамбул
турция
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751608646_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_82d7c3ad67904048b82855f6503b156e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, стамбул, турция, сербия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Стамбул, Турция, Сербия
Диалог по Украине не должен стать шансом для эскалации, заявили в Сербии

Министр Попович: переговоры по Украине не должны допускать шанс перегруппировки

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкФлаг Сербии
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Флаг Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 12 мая – РИА Новости. Предложение России о переговорах по Украине без предварительных условий не должно стать возможностью для перегруппировки сил и подготовки Киева к эскалации конфликта, заявил РИА Новости министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович.
"Переговоры не должны стать возможностью для перегруппировки сил, дополнительного вооружения или подготовки к новой эскалации конфликта. У нас был похожий опыт, когда отдельные стороны конфликта (во время войн в бывшей Югославии - ред.) использовали мирные переговоры против нас, сербов, чтобы вооружиться или перебросить силы и после нанести нам урон", - указал сербский министр.
Сумка с флажком ЕС в здании Европейского парламента в брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
На Украине раскрыли, чего Европа боится на самом деле
Вчера, 21:10
По его словам? перспектива переговоров зависит от того, есть ли у Киева искреннее желание достичь мира.
"Исключительно важно и то, чтобы некоторые западные страны, которые всегда хотели конфликта, приняли инициативу российского президента. Уверен, что в этот раз будет по-другому, потому что президент США Дональд Трамп искренне желает мира", - отметил Попович и подчеркнул, что на первом месте должно стоять сохранение человеческих жизней.
Член сербского правительства указал, что каждый, кто действительно хочет мира, должен поддержать эту инициативу Путина, "потому что речь идёт о действительно серьезном и ответственном дипломатическом шаге, направленном на окончание одного из величайших конфликтов нашего времени".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
11 мая, 08:00
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Кадр видео с участием Эммануэля Макрона, Кира Стармера и Фридриха Мерца - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
"Три клоуна". Во Франции сделали гневное заявление из-за событий в Киеве
Вчера, 19:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийСтамбулТурцияСербия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала