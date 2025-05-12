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В бундестаге оценили шансы коалиции желающих на переговоры по Украине - РИА Новости, 12.05.2025
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21:35 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016579059.html
В бундестаге оценили шансы коалиции желающих на переговоры по Украине
В бундестаге оценили шансы коалиции желающих на переговоры по Украине - РИА Новости, 12.05.2025
В бундестаге оценили шансы коалиции желающих на переговоры по Украине
"Коалиция желающих" вряд ли сможет навязать свои условия в переговорном процессе Украины и России, так как они противоречат позиции Вашингтона, заявил РИА... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T21:35:00+03:00
2025-05-12T21:35:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
штеффен котре
эммануэль макрон
фридрих мерц
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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. "Коалиция желающих" вряд ли сможет навязать свои условия в переговорном процессе Украины и России, так как они противоречат позиции Вашингтона, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие во встрече в Киеве так называемой "коалиции желающих". Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ. "Все менее реалистично выглядит, что европейская "коалиция желающих" сможет в долгосрочной перспективе навязать или сохранить свои условия вопреки четко выраженной воле Вашингтона. Своими нереалистичными требованиями и затягиванием переговоров она до сих пор не показала способности действовать конструктивно", - заявил Котре. По мнению депутата, администрация президента США Дональда Трампа, в отличие от предыдущих администраций, не будет готова поддерживать эскалацию или ненужное затягивание конфликта. "Госсекретарь США Марко Рубио заявил в одном из интервью в начале года, что текущий конфликт по своей сути является прокси-войной между двумя ядерными державами - Россией и США", - напомнил Котре. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250511/makron-2016302935.html
https://ria.ru/20250512/putin-2016520761.html
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в мире, россия, украина, москва, штеффен котре, эммануэль макрон, фридрих мерц
В мире, Россия, Украина, Москва, Штеффен Котре, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц
В бундестаге оценили шансы коалиции желающих на переговоры по Украине

Котре: коалиция желающих не сможет навязать условия переговоров по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. "Коалиция желающих" вряд ли сможет навязать свои условия в переговорном процессе Украины и России, так как они противоречат позиции Вашингтона, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие во встрече в Киеве так называемой "коалиции желающих". Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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11 мая, 08:36
"Все менее реалистично выглядит, что европейская "коалиция желающих" сможет в долгосрочной перспективе навязать или сохранить свои условия вопреки четко выраженной воле Вашингтона. Своими нереалистичными требованиями и затягиванием переговоров она до сих пор не показала способности действовать конструктивно", - заявил Котре.
По мнению депутата, администрация президента США Дональда Трампа, в отличие от предыдущих администраций, не будет готова поддерживать эскалацию или ненужное затягивание конфликта. "Госсекретарь США Марко Рубио заявил в одном из интервью в начале года, что текущий конфликт по своей сути является прокси-войной между двумя ядерными державами - Россией и США", - напомнил Котре.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
"На десять шагов впереди". Предложение Путина по Украине восхитило Запад
Вчера, 16:28
 
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