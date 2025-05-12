В бундестаге оценили шансы коалиции желающих на переговоры по Украине
Котре: коалиция желающих не сможет навязать условия переговоров по Украине
Флаг Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. "Коалиция желающих" вряд ли сможет навязать свои условия в переговорном процессе Украины и России, так как они противоречат позиции Вашингтона, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие во встрече в Киеве так называемой "коалиции желающих". Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
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"Все менее реалистично выглядит, что европейская "коалиция желающих" сможет в долгосрочной перспективе навязать или сохранить свои условия вопреки четко выраженной воле Вашингтона. Своими нереалистичными требованиями и затягиванием переговоров она до сих пор не показала способности действовать конструктивно", - заявил Котре.
По мнению депутата, администрация президента США Дональда Трампа, в отличие от предыдущих администраций, не будет готова поддерживать эскалацию или ненужное затягивание конфликта. "Госсекретарь США Марко Рубио заявил в одном из интервью в начале года, что текущий конфликт по своей сути является прокси-войной между двумя ядерными державами - Россией и США", - напомнил Котре.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.