https://ria.ru/20250512/ukraina-2016574161.html
В ООН оценили инициативы о прямых переговорах России и Украины
В ООН оценили инициативы о прямых переговорах России и Украины - РИА Новости, 12.05.2025
В ООН оценили инициативы о прямых переговорах России и Украины
ООН с воодушевлением восприняла инициативы о прямых переговорах РФ и Украины и 30-дневном прекращении огня, сообщил представитель генсека Всемирной Организации... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T20:17:00+03:00
2025-05-12T20:17:00+03:00
2025-05-12T20:19:00+03:00
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ООН, 12 мая – РИА Новости. ООН с воодушевлением восприняла инициативы о прямых переговорах РФ и Украины и 30-дневном прекращении огня, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик."Мы, конечно, воодушевлены недавними инициативами, направленными на 30-дневное прекращение огня на Украине и потенциальные прямые переговоры между Российской Федерацией и Украиной", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250512/tramp-2016565173.html
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В ООН оценили инициативы о прямых переговорах России и Украины
Дюжаррик: ООН с воодушевлением восприняла инициативы о переговорах РФ и Украины