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"Три клоуна". Во Франции сделали гневное заявление из-за событий в Киеве
"Три клоуна". Во Франции сделали гневное заявление из-за событий в Киеве - РИА Новости, 13.05.2025
"Три клоуна". Во Франции сделали гневное заявление из-за событий в Киеве
Главы европейских государств стремятся к войне, когда все ждут мира, возмутился французский политик Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-12T19:33:00+03:00
2025-05-12T19:33:00+03:00
2025-05-13T00:01:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Главы европейских государств стремятся к войне, когда все ждут мира, возмутился французский политик Флориан Филиппо в соцсети X."Должны ли мы этим восхищаться? Этими тремя плохо одетыми клоунами, которые, смеясь и возбуждаясь, устремляются к войне, когда мы требуем мира?!" — заявил он.К своей публикации политик приложил фото смеющихся глав Франции, Германии и Великобритании.Политик также отметил, что испытывает глубочайшее презрение к этим людям, которые позорят свои страны в глазах всего мира.В четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что примерно шесть из более чем 30 стран — участниц "коалиции желающих" готовы отправить войска на Украину. Среди них Великобритания, Франция и страны Прибалтики.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в среду, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, что несет риск прямого боестолкновения.
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016508637.html
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в мире, франция, великобритания, украина, флориан филиппо, мария захарова
В мире, Франция, Великобритания, Украина, Флориан Филиппо, Мария Захарова
"Три клоуна". Во Франции сделали гневное заявление из-за событий в Киеве
Филиппо: Европейские лидеры устремляются к войне, когда все ждут мира