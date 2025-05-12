https://ria.ru/20250512/ukraina-2016569728.html

"Три клоуна". Во Франции сделали гневное заявление из-за событий в Киеве

"Три клоуна". Во Франции сделали гневное заявление из-за событий в Киеве - РИА Новости, 13.05.2025

"Три клоуна". Во Франции сделали гневное заявление из-за событий в Киеве

Главы европейских государств стремятся к войне, когда все ждут мира, возмутился французский политик Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-12T19:33:00+03:00

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флориан филиппо

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Главы европейских государств стремятся к войне, когда все ждут мира, возмутился французский политик Флориан Филиппо в соцсети X."Должны ли мы этим восхищаться? Этими тремя плохо одетыми клоунами, которые, смеясь и возбуждаясь, устремляются к войне, когда мы требуем мира?!" — заявил он.К своей публикации политик приложил фото смеющихся глав Франции, Германии и Великобритании.Политик также отметил, что испытывает глубочайшее презрение к этим людям, которые позорят свои страны в глазах всего мира.В четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что примерно шесть из более чем 30 стран — участниц "коалиции желающих" готовы отправить войска на Украину. Среди них Великобритания, Франция и страны Прибалтики.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в среду, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, что несет риск прямого боестолкновения.

https://ria.ru/20250512/ukraina-2016508637.html

https://ria.ru/20250512/vykhodka-2016403348.html

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в мире, франция, великобритания, украина, флориан филиппо, мария захарова