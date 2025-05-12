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"Они смеются": на Западе возмутились произошедшим в Киеве - РИА Новости, 12.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 12.05.2025 (обновлено: 16:16 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016508637.html
"Они смеются": на Западе возмутились произошедшим в Киеве
"Они смеются": на Западе возмутились произошедшим в Киеве - РИА Новости, 12.05.2025
"Они смеются": на Западе возмутились произошедшим в Киеве
Главы стран Запада веселятся в Киеве, пока миллионы украинцев умирают, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:41:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
киев
франция
москва
чей боуз
эммануэль макрон
фридрих мерц
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Главы стран Запада веселятся в Киеве, пока миллионы украинцев умирают, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Миллион погибших украинцев. Но эти клоуны смеются в Киеве", — возмутился он.К своей публикации журналист прикрепил фото улыбающихся президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьеров Британии и Польши Кира Стармера и Дональда Туска, а также Владимира Зеленского и его жены Елены на встрече в Киеве.В субботу представители этих стран прибыли в украинскую столицу для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Президент Франции заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом прекращения огня на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Москвой.
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016482393.html
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в мире, киев, франция, москва, чей боуз, эммануэль макрон, фридрих мерц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Франция, Москва, Чей Боуз, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц
"Они смеются": на Западе возмутились произошедшим в Киеве

Журналист Боуз: пока миллионы украинцев погибают, западные лидеры смеются

© AP Photo / Stefan RousseauПремьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на центральном вокзале в Киеве, Украина
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на центральном вокзале в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Stefan Rousseau
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на центральном вокзале в Киеве, Украина
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Главы стран Запада веселятся в Киеве, пока миллионы украинцев умирают, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Миллион погибших украинцев. Но эти клоуны смеются в Киеве", — возмутился он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
"Подорвал усилия". WP раскрыл истинное значение призыва Трампа к Зеленскому
Вчера, 14:01
К своей публикации журналист прикрепил фото улыбающихся президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьеров Британии и Польши Кира Стармера и Дональда Туска, а также Владимира Зеленского и его жены Елены на встрече в Киеве.
В субботу представители этих стран прибыли в украинскую столицу для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Президент Франции заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом прекращения огня на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Москвой.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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Вчера, 09:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевФранцияМоскваЧей БоузЭммануэль МакронФридрих Мерц
 
 
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