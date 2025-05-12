"Они смеются": на Западе возмутились произошедшим в Киеве
Журналист Боуз: пока миллионы украинцев погибают, западные лидеры смеются
© AP Photo / Stefan RousseauПремьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на центральном вокзале в Киеве, Украина
© AP Photo / Stefan Rousseau
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на центральном вокзале в Киеве, Украина
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Главы стран Запада веселятся в Киеве, пока миллионы украинцев умирают, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Миллион погибших украинцев. Но эти клоуны смеются в Киеве", — возмутился он.
К своей публикации журналист прикрепил фото улыбающихся президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьеров Британии и Польши Кира Стармера и Дональда Туска, а также Владимира Зеленского и его жены Елены на встрече в Киеве.
В субботу представители этих стран прибыли в украинскую столицу для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Президент Франции заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом прекращения огня на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Москвой.