https://ria.ru/20250512/ukraina-2016508637.html

"Они смеются": на Западе возмутились произошедшим в Киеве

"Они смеются": на Западе возмутились произошедшим в Киеве - РИА Новости, 12.05.2025

"Они смеются": на Западе возмутились произошедшим в Киеве

Главы стран Запада веселятся в Киеве, пока миллионы украинцев умирают, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T15:41:00+03:00

2025-05-12T15:41:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Главы стран Запада веселятся в Киеве, пока миллионы украинцев умирают, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Миллион погибших украинцев. Но эти клоуны смеются в Киеве", — возмутился он.К своей публикации журналист прикрепил фото улыбающихся президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьеров Британии и Польши Кира Стармера и Дональда Туска, а также Владимира Зеленского и его жены Елены на встрече в Киеве.В субботу представители этих стран прибыли в украинскую столицу для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Президент Франции заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом прекращения огня на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Москвой.

https://ria.ru/20250512/ukraina-2016482393.html

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