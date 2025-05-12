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Экс-премьер рассказал, когда Украина станет банкротом - РИА Новости, 12.05.2025
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15:27 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016503127.html
Экс-премьер рассказал, когда Украина станет банкротом
Экс-премьер рассказал, когда Украина станет банкротом - РИА Новости, 12.05.2025
Экс-премьер рассказал, когда Украина станет банкротом
Украина уже длительное время живет в состоянии дефолта, реальный государственный долг достиг рекордных значений и составляет более 186 миллиардов долларов,... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:27:00+03:00
2025-05-12T15:27:00+03:00
экономика
украина
николай азаров (политик)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Украина уже длительное время живет в состоянии дефолта, реальный государственный долг достиг рекордных значений и составляет более 186 миллиардов долларов, заявил в понедельник бывший украинский премьер Николай Азаров. В конце апреля Минфин Украины сообщил, что госдолг страны в марте вырос в валютном эквиваленте на 1,56%, достигнув 171,73 миллиарда долларов. "Уже давно страна живет в состоянии дефолта. потому что все расчеты по обслуживанию долга, по возврату кредита осуществляются только лишь после прямых вливаний Запада. Так что она (украинская экономика - ред.) выдержит ровно столько, сколько будут финансировать ее западные кураторы", - сказал Азаров в эфире программы "Утро добрым не бывает", запись которого опубликована в его Telegram-канале. Он отметил, пока Европейский союз выделяет огромные деньги, Украина будет и дальше так продолжать существовать. Экс-премьер подчеркнул, что реальный государственный долг сейчас более 186 миллиардов долларов, он абсолютно нереален ни по обслуживанию, ни по возврату. "То есть пока будут поступать деньги извне на погашение той части долга, обслуживания и так далее, они будут обслуживаться и погашаться. Как только они прекратятся - все, страна автоматически становится банкротом", - пояснил Азаров.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
https://ria.ru/20250508/ukraina-2015719392.html
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экономика, украина, николай азаров (политик)
Экономика, Украина, Николай Азаров (политик)
Экс-премьер рассказал, когда Украина станет банкротом

Азаров: Украина автоматически станет банкротом при прекращении вливаний Запада

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНоколай Азаров
Ноколай Азаров - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ноколай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Украина уже длительное время живет в состоянии дефолта, реальный государственный долг достиг рекордных значений и составляет более 186 миллиардов долларов, заявил в понедельник бывший украинский премьер Николай Азаров.
В конце апреля Минфин Украины сообщил, что госдолг страны в марте вырос в валютном эквиваленте на 1,56%, достигнув 171,73 миллиарда долларов.
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"Уже давно страна живет в состоянии дефолта. потому что все расчеты по обслуживанию долга, по возврату кредита осуществляются только лишь после прямых вливаний Запада. Так что она (украинская экономика - ред.) выдержит ровно столько, сколько будут финансировать ее западные кураторы", - сказал Азаров в эфире программы "Утро добрым не бывает", запись которого опубликована в его Telegram-канале.
Он отметил, пока Европейский союз выделяет огромные деньги, Украина будет и дальше так продолжать существовать. Экс-премьер подчеркнул, что реальный государственный долг сейчас более 186 миллиардов долларов, он абсолютно нереален ни по обслуживанию, ни по возврату.
"То есть пока будут поступать деньги извне на погашение той части долга, обслуживания и так далее, они будут обслуживаться и погашаться. Как только они прекратятся - все, страна автоматически становится банкротом", - пояснил Азаров.
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ЭкономикаУкраинаНиколай Азаров (политик)
 
 
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