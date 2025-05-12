https://ria.ru/20250512/ukraina-2016484617.html

Депутата Рады отправили под ночной домашний арест

Депутата Рады отправили под ночной домашний арест - РИА Новости, 12.05.2025

Депутата Рады отправили под ночной домашний арест

Суд на Украине изменил меру пресечения депутату Верховной рады Николаю Тищенко, подозреваемому в лишении свободы бывшего военного, на ночной домашний арест,... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T14:12:00+03:00

2025-05-12T14:12:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Суд на Украине изменил меру пресечения депутату Верховной рады Николаю Тищенко, подозреваемому в лишении свободы бывшего военного, на ночной домашний арест, сообщил украинский телеканал "Общественное". "Народному депутату Тищенко и бывшему полицейскому (проходящему по делу о похищении Богдану – ред.) Писаренко изменили меру пресечения - теперь оба будут находиться под ночным домашним арестом до 12 июля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Госбюро расследований Украины 25 июня 2024 года сообщило, что офис генпрокурора предъявил обвинения Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего. Суд в Киеве поместил парламентария под круглосуточный домашний арест. В декабре срок действия меры пресечения истек. Однако в январе 2025 года его снова отправили на два месяца под круглосуточный домашний арест. В марте круглосуточный домашний арест был продлен.

https://ria.ru/20250505/ukraina-2015113397.html

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в мире, украина, верховная рада украины