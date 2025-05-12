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Депутата Рады отправили под ночной домашний арест - РИА Новости, 12.05.2025
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14:12 12.05.2025 (обновлено: 14:14 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016484617.html
Депутата Рады отправили под ночной домашний арест
Депутата Рады отправили под ночной домашний арест - РИА Новости, 12.05.2025
Депутата Рады отправили под ночной домашний арест
Суд на Украине изменил меру пресечения депутату Верховной рады Николаю Тищенко, подозреваемому в лишении свободы бывшего военного, на ночной домашний арест,... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:12:00+03:00
2025-05-12T14:14:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Суд на Украине изменил меру пресечения депутату Верховной рады Николаю Тищенко, подозреваемому в лишении свободы бывшего военного, на ночной домашний арест, сообщил украинский телеканал "Общественное". "Народному депутату Тищенко и бывшему полицейскому (проходящему по делу о похищении Богдану – ред.) Писаренко изменили меру пресечения - теперь оба будут находиться под ночным домашним арестом до 12 июля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Госбюро расследований Украины 25 июня 2024 года сообщило, что офис генпрокурора предъявил обвинения Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего. Суд в Киеве поместил парламентария под круглосуточный домашний арест. В декабре срок действия меры пресечения истек. Однако в январе 2025 года его снова отправили на два месяца под круглосуточный домашний арест. В марте круглосуточный домашний арест был продлен.
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в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
Депутата Рады отправили под ночной домашний арест

Суд на Украине отправил депутата Рады Тищенко под ночной домашний арест

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Суд на Украине изменил меру пресечения депутату Верховной рады Николаю Тищенко, подозреваемому в лишении свободы бывшего военного, на ночной домашний арест, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"Народному депутату Тищенко и бывшему полицейскому (проходящему по делу о похищении Богдану – ред.) Писаренко изменили меру пресечения - теперь оба будут находиться под ночным домашним арестом до 12 июля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Госбюро расследований Украины 25 июня 2024 года сообщило, что офис генпрокурора предъявил обвинения Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего. Суд в Киеве поместил парламентария под круглосуточный домашний арест. В декабре срок действия меры пресечения истек. Однако в январе 2025 года его снова отправили на два месяца под круглосуточный домашний арест. В марте круглосуточный домашний арест был продлен.
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