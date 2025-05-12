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СПЖ сообщил о захвате храма УПЦ на западе Украины - РИА Новости, 12.05.2025
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Религия
 
13:31 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016475332.html
СПЖ сообщил о захвате храма УПЦ на западе Украины
СПЖ сообщил о захвате храма УПЦ на западе Украины - РИА Новости, 12.05.2025
СПЖ сообщил о захвате храма УПЦ на западе Украины
Представители раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Спасская в... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T13:31:00+03:00
2025-05-12T13:31:00+03:00
религия
украина
черновицкая область
россия
владимир зеленский
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Представители раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Спасская в Черновицкой области на западе Украины, сообщил в понедельник украинский Союз православных журналистов в Telegram-канале. "Клирики ПЦУ захватили в буковинском селе Спасская старинный храм УПЦ Иоанна Сочавского. По словам прихожан, злоумышленники вначале взломали боковые двери, а затем изнутри выбили старинный замок XIX века в главных дверях", - говорится в сообщении Союза православных журналистов. В союзе напомнили, что ранее прихожане храма официально заявили о верности канонической УПЦ. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20250502/khram-2014710713.html
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украина, черновицкая область, россия, владимир зеленский, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Черновицкая область, Россия, Владимир Зеленский, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
СПЖ сообщил о захвате храма УПЦ на западе Украины

СПЖ: в Черновицкой области представители ПЦУ захватили храм УПЦ

© СПЖПредставители раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Спасская в Черновицкой области
Представители раскольнической структуры Православная церковь Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Спасская в Черновицкой области - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© СПЖ
Представители раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Спасская в Черновицкой области
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Представители раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Спасская в Черновицкой области на западе Украины, сообщил в понедельник украинский Союз православных журналистов в Telegram-канале.
«
"Клирики ПЦУ захватили в буковинском селе Спасская старинный храм УПЦ Иоанна Сочавского. По словам прихожан, злоумышленники вначале взломали боковые двери, а затем изнутри выбили старинный замок XIX века в главных дверях", - говорится в сообщении Союза православных журналистов.
В союзе напомнили, что ранее прихожане храма официально заявили о верности канонической УПЦ.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Храм УПЦ в Ровненской области отобрали для передачи раскольникам
2 мая, 20:13
 
РелигияУкраинаЧерновицкая областьРоссияВладимир ЗеленскийПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦ
 
 
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