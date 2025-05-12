СПЖ сообщил о захвате храма УПЦ на западе Украины
СПЖ: в Черновицкой области представители ПЦУ захватили храм УПЦ
© СПЖПредставители раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Спасская в Черновицкой области
© СПЖ
Представители раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Спасская в Черновицкой области
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Представители раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Спасская в Черновицкой области на западе Украины, сообщил в понедельник украинский Союз православных журналистов в Telegram-канале.
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"Клирики ПЦУ захватили в буковинском селе Спасская старинный храм УПЦ Иоанна Сочавского. По словам прихожан, злоумышленники вначале взломали боковые двери, а затем изнутри выбили старинный замок XIX века в главных дверях", - говорится в сообщении Союза православных журналистов.
В союзе напомнили, что ранее прихожане храма официально заявили о верности канонической УПЦ.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.