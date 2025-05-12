Рейтинг@Mail.ru
ЕС потратит доходы от российских активов на оружие и боеприпасы для Украины - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:50 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016452986.html
ЕС потратит доходы от российских активов на оружие и боеприпасы для Украины
ЕС потратит доходы от российских активов на оружие и боеприпасы для Украины - РИА Новости, 12.05.2025
ЕС потратит доходы от российских активов на оружие и боеприпасы для Украины
ЕС в ближайшие недели потратит 900 млн евро от активов РФ на оружие и боеприпасы для Киева, еще 1 миллиард пойдет на производство БПЛА и ракет на Украине,... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T11:50:00+03:00
2025-05-12T11:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
сергей лавров
кайя каллас
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_0:124:3091:1863_1920x0_80_0_0_c2788305872a732b0b1cadf73d08504a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. ЕС в ближайшие недели потратит 900 млн евро от активов РФ на оружие и боеприпасы для Киева, еще 1 миллиард пойдет на производство БПЛА и ракет на Украине, сообщил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Шарль Фрис, выступивший в понедельник на втором форуме для оборонной промышленности ЕС-Украина в Брюсселе. "Глава дипломатии ЕС Кая Каллас на прошлой неделе объявила, что ЕС инвестирует 1 миллиард евро в оборонную промышленность Украины. Контракты были подписаны во Львове на прошлой неделе, и теперь деньги будут инвестированы в передовые разработки украинской оборонной промышленности, например, в производство беспилотных летательных аппаратов и ракет. Но это еще не все. В ближайшие две недели мы также потратим дополнительно 900 миллионов евро на закупку оружия и боеприпасов для Украины", - сообщил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016274728.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_812e4c911b40b3c811b6c1c9ba8697cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, кайя каллас, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Кайя Каллас, Евросоюз, НАТО
ЕС потратит доходы от российских активов на оружие и боеприпасы для Украины

ЕС потратит 900 млн евро доходов от активов РФ на оружие и боеприпасы для Киева

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. ЕС в ближайшие недели потратит 900 млн евро от активов РФ на оружие и боеприпасы для Киева, еще 1 миллиард пойдет на производство БПЛА и ракет на Украине, сообщил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Шарль Фрис, выступивший в понедельник на втором форуме для оборонной промышленности ЕС-Украина в Брюсселе.
"Глава дипломатии ЕС Кая Каллас на прошлой неделе объявила, что ЕС инвестирует 1 миллиард евро в оборонную промышленность Украины. Контракты были подписаны во Львове на прошлой неделе, и теперь деньги будут инвестированы в передовые разработки украинской оборонной промышленности, например, в производство беспилотных летательных аппаратов и ракет. Но это еще не все. В ближайшие две недели мы также потратим дополнительно 900 миллионов евро на закупку оружия и боеприпасов для Украины", - сообщил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
"Поддержание штанов": в Раде оценили масштаб помощи Европы для Украины
Вчера, 01:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевСергей ЛавровКайя КалласЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала