https://ria.ru/20250512/ukraina-2016452986.html

ЕС потратит доходы от российских активов на оружие и боеприпасы для Украины

ЕС потратит доходы от российских активов на оружие и боеприпасы для Украины - РИА Новости, 12.05.2025

ЕС потратит доходы от российских активов на оружие и боеприпасы для Украины

ЕС в ближайшие недели потратит 900 млн евро от активов РФ на оружие и боеприпасы для Киева, еще 1 миллиард пойдет на производство БПЛА и ракет на Украине,... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T11:50:00+03:00

2025-05-12T11:50:00+03:00

2025-05-12T11:50:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. ЕС в ближайшие недели потратит 900 млн евро от активов РФ на оружие и боеприпасы для Киева, еще 1 миллиард пойдет на производство БПЛА и ракет на Украине, сообщил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Шарль Фрис, выступивший в понедельник на втором форуме для оборонной промышленности ЕС-Украина в Брюсселе. "Глава дипломатии ЕС Кая Каллас на прошлой неделе объявила, что ЕС инвестирует 1 миллиард евро в оборонную промышленность Украины. Контракты были подписаны во Львове на прошлой неделе, и теперь деньги будут инвестированы в передовые разработки украинской оборонной промышленности, например, в производство беспилотных летательных аппаратов и ракет. Но это еще не все. В ближайшие две недели мы также потратим дополнительно 900 миллионов евро на закупку оружия и боеприпасов для Украины", - сообщил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016274728.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, кайя каллас, евросоюз, нато