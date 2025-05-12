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МИД Китая назвал единственный путь к разрешению кризиса на Украине - РИА Новости, 12.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016442009.html
МИД Китая назвал единственный путь к разрешению кризиса на Украине
МИД Китая назвал единственный путь к разрешению кризиса на Украине - РИА Новости, 12.05.2025
МИД Китая назвал единственный путь к разрешению кризиса на Украине
Китай неизменно считает, что диалог и переговоры - единственный допустимый путь по разрешению украинского кризиса, заявил на брифинге в понедельник официальный... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:56:00+03:00
2025-05-12T10:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
мид кнр
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ПЕКИН, 12 мая – РИА Новости. Китай неизменно считает, что диалог и переговоры - единственный допустимый путь по разрешению украинского кризиса, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Китай неизменно считает, что диалог и переговоры — единственный допустимый путь к разрешению украинского кризиса. Китайская сторона готова, исходя из воли сторон конфликта, совместно с международным сообществом и далее играть конструктивную роль для окончательного урегулирования кризиса и достижения прочного мира", - сказал Линь Цзянь, отвечая на просьбу прокомментировать предложение европейских стран о приостановке огня на 30 дней.
https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
китай
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в мире, китай, украина, мид кнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, МИД КНР
МИД Китая назвал единственный путь к разрешению кризиса на Украине

МИД КНР назвал диалог и переговоры единственным путем урегулирования на Украине

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 мая – РИА Новости. Китай неизменно считает, что диалог и переговоры - единственный допустимый путь по разрешению украинского кризиса, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Китай неизменно считает, что диалог и переговоры — единственный допустимый путь к разрешению украинского кризиса. Китайская сторона готова, исходя из воли сторон конфликта, совместно с международным сообществом и далее играть конструктивную роль для окончательного урегулирования кризиса и достижения прочного мира", - сказал Линь Цзянь, отвечая на просьбу прокомментировать предложение европейских стран о приостановке огня на 30 дней.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайУкраинаМИД КНР
 
 
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