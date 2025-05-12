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МИД Китая назвал единственный путь к разрешению кризиса на Украине
МИД Китая назвал единственный путь к разрешению кризиса на Украине - РИА Новости, 12.05.2025
МИД Китая назвал единственный путь к разрешению кризиса на Украине
Китай неизменно считает, что диалог и переговоры - единственный допустимый путь по разрешению украинского кризиса, заявил на брифинге в понедельник официальный... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:56:00+03:00
2025-05-12T10:56:00+03:00
2025-05-12T10:56:00+03:00
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ПЕКИН, 12 мая – РИА Новости. Китай неизменно считает, что диалог и переговоры - единственный допустимый путь по разрешению украинского кризиса, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Китай неизменно считает, что диалог и переговоры — единственный допустимый путь к разрешению украинского кризиса. Китайская сторона готова, исходя из воли сторон конфликта, совместно с международным сообществом и далее играть конструктивную роль для окончательного урегулирования кризиса и достижения прочного мира", - сказал Линь Цзянь, отвечая на просьбу прокомментировать предложение европейских стран о приостановке огня на 30 дней.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, украина, мид кнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, МИД КНР
МИД Китая назвал единственный путь к разрешению кризиса на Украине
МИД КНР назвал диалог и переговоры единственным путем урегулирования на Украине