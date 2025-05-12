https://ria.ru/20250512/ukraina-2016442009.html

МИД Китая назвал единственный путь к разрешению кризиса на Украине

МИД Китая назвал единственный путь к разрешению кризиса на Украине - РИА Новости, 12.05.2025

МИД Китая назвал единственный путь к разрешению кризиса на Украине

Китай неизменно считает, что диалог и переговоры - единственный допустимый путь по разрешению украинского кризиса, заявил на брифинге в понедельник официальный... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T10:56:00+03:00

2025-05-12T10:56:00+03:00

2025-05-12T10:56:00+03:00

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ПЕКИН, 12 мая – РИА Новости. Китай неизменно считает, что диалог и переговоры - единственный допустимый путь по разрешению украинского кризиса, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Китай неизменно считает, что диалог и переговоры — единственный допустимый путь к разрешению украинского кризиса. Китайская сторона готова, исходя из воли сторон конфликта, совместно с международным сообществом и далее играть конструктивную роль для окончательного урегулирования кризиса и достижения прочного мира", - сказал Линь Цзянь, отвечая на просьбу прокомментировать предложение европейских стран о приостановке огня на 30 дней.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, украина, мид кнр