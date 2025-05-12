https://ria.ru/20250512/ukraina-2016416293.html

ТЦК мобилизовало мужчину с микроинфарктом, рассказал экс-солдат ВСУ

ТЦК мобилизовало мужчину с микроинфарктом, рассказал экс-солдат ВСУ - РИА Новости, 12.05.2025

ТЦК мобилизовало мужчину с микроинфарктом, рассказал экс-солдат ВСУ

ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) мобилизовал мужчину старше 50 лет с микроинфарктом, РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T07:27:00+03:00

2025-05-12T07:27:00+03:00

2025-05-12T07:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_b91967d49c47a362b3c86a1aa1d3b5fd.jpg

ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) мобилизовал мужчину старше 50 лет с микроинфарктом, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Хантер". "Когда отправляли таких людей (в возрасте), очень многие были с большими проблемами по здоровью. К нам приехало 13 человек, и там был один боец, ему на данный момент 53 года. У него был микроинфаркт в свое время. Его могли спокойно списать, но каким-то чудом его мобилизовали. У него была отсрочка, но его все равно призвали, и сразу же в тот день отправили в учебный центр, где я проходил обучение, и потом уже в расположение нашей роты", - сказал "Хантер". По его словам, принудительная мобилизация мужчин, непригодных по возрасту и здоровью, на Украине носит массовый характер. "Один у меня боец, дедушка, ему 58 лет на тот момент было, когда я пришел в расположение, в состав своей роты, он мобилизованный. Очень много людей мобилизованы - у меня таких людей было порядка 5-10 человек, которым был возраст за 50", - добавил он. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.

https://ria.ru/20250510/ukraina-2016255946.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины