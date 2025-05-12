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ТЦК мобилизовало мужчину с микроинфарктом, рассказал экс-солдат ВСУ - РИА Новости, 12.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:27 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016416293.html
ТЦК мобилизовало мужчину с микроинфарктом, рассказал экс-солдат ВСУ
ТЦК мобилизовало мужчину с микроинфарктом, рассказал экс-солдат ВСУ - РИА Новости, 12.05.2025
ТЦК мобилизовало мужчину с микроинфарктом, рассказал экс-солдат ВСУ
ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) мобилизовал мужчину старше 50 лет с микроинфарктом, РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T07:27:00+03:00
2025-05-12T07:27:00+03:00
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) мобилизовал мужчину старше 50 лет с микроинфарктом, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Хантер". "Когда отправляли таких людей (в возрасте), очень многие были с большими проблемами по здоровью. К нам приехало 13 человек, и там был один боец, ему на данный момент 53 года. У него был микроинфаркт в свое время. Его могли спокойно списать, но каким-то чудом его мобилизовали. У него была отсрочка, но его все равно призвали, и сразу же в тот день отправили в учебный центр, где я проходил обучение, и потом уже в расположение нашей роты", - сказал "Хантер". По его словам, принудительная мобилизация мужчин, непригодных по возрасту и здоровью, на Украине носит массовый характер. "Один у меня боец, дедушка, ему 58 лет на тот момент было, когда я пришел в расположение, в состав своей роты, он мобилизованный. Очень много людей мобилизованы - у меня таких людей было порядка 5-10 человек, которым был возраст за 50", - добавил он. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
https://ria.ru/20250510/ukraina-2016255946.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
ТЦК мобилизовало мужчину с микроинфарктом, рассказал экс-солдат ВСУ

ТЦК мобилизовал мужчину старше 50 лет с микроинфарктом

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) мобилизовал мужчину старше 50 лет с микроинфарктом, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Хантер".
"Когда отправляли таких людей (в возрасте), очень многие были с большими проблемами по здоровью. К нам приехало 13 человек, и там был один боец, ему на данный момент 53 года. У него был микроинфаркт в свое время. Его могли спокойно списать, но каким-то чудом его мобилизовали. У него была отсрочка, но его все равно призвали, и сразу же в тот день отправили в учебный центр, где я проходил обучение, и потом уже в расположение нашей роты", - сказал "Хантер".
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Сотрудник харьковского ТЦК избил бывшего военного
10 мая, 20:46
По его словам, принудительная мобилизация мужчин, непригодных по возрасту и здоровью, на Украине носит массовый характер.
"Один у меня боец, дедушка, ему 58 лет на тот момент было, когда я пришел в расположение, в состав своей роты, он мобилизованный. Очень много людей мобилизованы - у меня таких людей было порядка 5-10 человек, которым был возраст за 50", - добавил он.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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