https://ria.ru/20250512/ukraina-2016414737.html

Украинский боевик рассказал об обучении с натовскими инструкторами

Украинский боевик рассказал об обучении с натовскими инструкторами - РИА Новости, 12.05.2025

Украинский боевик рассказал об обучении с натовскими инструкторами

Еще до начала СВО украинские боевики проходили обучение под руководством натовских инструкторов, рассказал РИА Новости осужденный боевик, сержант Нацгвардии... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T06:55:00+03:00

2025-05-12T06:55:00+03:00

2025-05-12T06:55:00+03:00

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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, 12 мая - РИА Новости. Еще до начала СВО украинские боевики проходили обучение под руководством натовских инструкторов, рассказал РИА Новости осужденный боевик, сержант Нацгвардии Украины Евгений Кирис. "Лично я не участвовал, но у нас перед концом 2021 года готовились учения. И они (сослуживцы) поехали. С иностранными инструкторами эти учения проходили", - рассказал Кирис РИА Новости. Он отметил, что эти учения шли в определенной последовательности и по плану. Скорее, это был цикл учений. Кроме того, с 2020 года ВСУ уже начали переходить на натовские стандарты, подтвердил он. В ноябре 2023 года Верховный суд ДНР приговорил Кириса 1998 года рождения к пожизненному лишению свободы. По данным следствия, в марте 2022 года вместе с другими боевиками Нацгвардии Украины Кирис расстрелял в Мариуполе три машины с беженцами. Четверо беженцев погибли на месте, еще шестерым удалось сбежать. Свой срок Кирис отбывает в исправительной колонии особого режима УФСИН по республике Мордовия.

https://ria.ru/20250510/zapad-2016213479.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, мариуполь, вооруженные силы украины, в мире