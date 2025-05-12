https://ria.ru/20250512/ukraina-2016412144.html

Генсек правительства Японии прокомментировал предложение Путина к Украине

Генсек правительства Японии прокомментировал предложение Путина к Украине - РИА Новости, 12.05.2025

Генсек правительства Японии прокомментировал предложение Путина к Украине

Правительство Японии осведомлено относительно предложения президента России Владимира Путина к Киеву о проведении прямых переговоров в Стамбуле 15 мая и... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T06:03:00+03:00

2025-05-12T06:03:00+03:00

2025-05-12T06:03:00+03:00

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ТОКИО, 12 мая – РИА Новости. Правительство Японии осведомлено относительно предложения президента России Владимира Путина к Киеву о проведении прямых переговоров в Стамбуле 15 мая и относительно заявления Владимира Зеленского, и считает важным, чтобы данные шаги привели к прекращению продолжающихся боевых действий и достижению справедливого и устойчивого мира, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. В ночь на воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Позднее он заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг. В ходе пресс-конференции журналисты попросили генерального секретаря кабинета министров Японии прокомментировать последние развития вокруг Украины. "Японское правительство считает, что важно, чтобы эти шаги привели к прекращению продолжающихся боевых действий и достижению справедливого и устойчивого мира. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и работать в тесном сотрудничестве с международным сообществом", - подчеркнул Хаяси.

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016399286.html

https://ria.ru/20250511/putin-2016278460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, япония, владимир путин, владимир зеленский, есимаса хаяси