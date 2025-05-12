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Генсек правительства Японии прокомментировал предложение Путина к Украине - РИА Новости, 12.05.2025
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06:03 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016412144.html
Генсек правительства Японии прокомментировал предложение Путина к Украине
Генсек правительства Японии прокомментировал предложение Путина к Украине - РИА Новости, 12.05.2025
Генсек правительства Японии прокомментировал предложение Путина к Украине
Правительство Японии осведомлено относительно предложения президента России Владимира Путина к Киеву о проведении прямых переговоров в Стамбуле 15 мая и... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T06:03:00+03:00
2025-05-12T06:03:00+03:00
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ТОКИО, 12 мая – РИА Новости. Правительство Японии осведомлено относительно предложения президента России Владимира Путина к Киеву о проведении прямых переговоров в Стамбуле 15 мая и относительно заявления Владимира Зеленского, и считает важным, чтобы данные шаги привели к прекращению продолжающихся боевых действий и достижению справедливого и устойчивого мира, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. В ночь на воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Позднее он заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг. В ходе пресс-конференции журналисты попросили генерального секретаря кабинета министров Японии прокомментировать последние развития вокруг Украины. "Японское правительство считает, что важно, чтобы эти шаги привели к прекращению продолжающихся боевых действий и достижению справедливого и устойчивого мира. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и работать в тесном сотрудничестве с международным сообществом", - подчеркнул Хаяси.
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016399286.html
https://ria.ru/20250511/putin-2016278460.html
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в мире, россия, украина, япония, владимир путин, владимир зеленский, есимаса хаяси
В мире, Россия, Украина, Япония, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Есимаса Хаяси
Генсек правительства Японии прокомментировал предложение Путина к Украине

Генсек Есимаса Хаяси: переговоры с Украиной должны привести к миру

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкЕсимаса Хаяси
Есимаса Хаяси - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Есимаса Хаяси. Архивное фото
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ТОКИО, 12 мая – РИА Новости. Правительство Японии осведомлено относительно предложения президента России Владимира Путина к Киеву о проведении прямых переговоров в Стамбуле 15 мая и относительно заявления Владимира Зеленского, и считает важным, чтобы данные шаги привели к прекращению продолжающихся боевых действий и достижению справедливого и устойчивого мира, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
В ночь на воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Аднан Мансур - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Экс-глава МИД Ливана призвал США подтолкнуть Украину к переговорам
Вчера, 23:59
Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Позднее он заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
В ходе пресс-конференции журналисты попросили генерального секретаря кабинета министров Японии прокомментировать последние развития вокруг Украины.
"Японское правительство считает, что важно, чтобы эти шаги привели к прекращению продолжающихся боевых действий и достижению справедливого и устойчивого мира. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и работать в тесном сотрудничестве с международным сообществом", - подчеркнул Хаяси.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры
Вчера, 01:52
 
В миреРоссияУкраинаЯпонияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЕсимаса Хаяси
 
 
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