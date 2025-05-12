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Уиткофф прокомментировал слухи о разногласиях между Трампом и Нетаньяху - РИА Новости, 12.05.2025
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10:52 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/uitkoff--2016441251.html
Уиткофф прокомментировал слухи о разногласиях между Трампом и Нетаньяху
Уиткофф прокомментировал слухи о разногласиях между Трампом и Нетаньяху - РИА Новости, 12.05.2025
Уиткофф прокомментировал слухи о разногласиях между Трампом и Нетаньяху
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прокомментировал сообщения СМИ о разногласиях между Трампом и премьер-министром... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:52:00+03:00
2025-05-12T10:52:00+03:00
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дональд трамп
биньямин нетаньяху
стив уиткофф
ближний восток
израиль
сша
в мире
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прокомментировал сообщения СМИ о разногласиях между Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и заявил, что эти проблемы придумывают отдельные репортеры. Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что разногласия по вопросам Ирана и сектора Газа негативно сказываются на отношениях между Трампом и Нетаньяху. "Я был на нескольких встречах с президентом и премьер-министром - они дружелюбны. Они на самом деле хорошие друзья. Это не значит, что они соглашаются по всем вопросам, и я думаю, что все идет отсюда, верно? Есть сотрудник газеты, который слышит о небольшом разногласии по поводу чего-то, на что нормальные люди вроде меня и вас не обратили бы внимания, но именно этот газетный репортер затем собирает это в какую-то большую статью о каких-то огромных проблемах, которые есть между ними. Это нелепо", - заявил Уиткофф в интервью порталу Breitbart.
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nbc, дональд трамп, биньямин нетаньяху, стив уиткофф, ближний восток, израиль, сша, в мире
NBC, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Стив Уиткофф, Ближний Восток, Израиль, США, В мире
Уиткофф прокомментировал слухи о разногласиях между Трампом и Нетаньяху

Уиткофф обвинил СМИ в раздувании слухов о разногласиях между Трампом и Нетаньяху

© AP Photo / Ludovic MarinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прокомментировал сообщения СМИ о разногласиях между Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и заявил, что эти проблемы придумывают отдельные репортеры.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что разногласия по вопросам Ирана и сектора Газа негативно сказываются на отношениях между Трампом и Нетаньяху.
"Я был на нескольких встречах с президентом и премьер-министром - они дружелюбны. Они на самом деле хорошие друзья. Это не значит, что они соглашаются по всем вопросам, и я думаю, что все идет отсюда, верно? Есть сотрудник газеты, который слышит о небольшом разногласии по поводу чего-то, на что нормальные люди вроде меня и вас не обратили бы внимания, но именно этот газетный репортер затем собирает это в какую-то большую статью о каких-то огромных проблемах, которые есть между ними. Это нелепо", - заявил Уиткофф в интервью порталу Breitbart.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
СМИ: Трамп обсудил с израильским министром Газу и Иран в обход Нетаньяху
9 мая, 06:20
 
NBCДональд ТрампБиньямин НетаньяхуСтив УиткоффБлижний ВостокИзраильСШАВ мире
 
 
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