https://ria.ru/20250512/uitkoff--2016441251.html

Уиткофф прокомментировал слухи о разногласиях между Трампом и Нетаньяху

Уиткофф прокомментировал слухи о разногласиях между Трампом и Нетаньяху - РИА Новости, 12.05.2025

Уиткофф прокомментировал слухи о разногласиях между Трампом и Нетаньяху

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прокомментировал сообщения СМИ о разногласиях между Трампом и премьер-министром... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T10:52:00+03:00

2025-05-12T10:52:00+03:00

2025-05-12T10:52:00+03:00

nbc

дональд трамп

биньямин нетаньяху

стив уиткофф

ближний восток

израиль

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012781549_0:70:3072:1798_1920x0_80_0_0_bfce35a7ad75b9f91af4af174eca1d7a.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прокомментировал сообщения СМИ о разногласиях между Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и заявил, что эти проблемы придумывают отдельные репортеры. Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что разногласия по вопросам Ирана и сектора Газа негативно сказываются на отношениях между Трампом и Нетаньяху. "Я был на нескольких встречах с президентом и премьер-министром - они дружелюбны. Они на самом деле хорошие друзья. Это не значит, что они соглашаются по всем вопросам, и я думаю, что все идет отсюда, верно? Есть сотрудник газеты, который слышит о небольшом разногласии по поводу чего-то, на что нормальные люди вроде меня и вас не обратили бы внимания, но именно этот газетный репортер затем собирает это в какую-то большую статью о каких-то огромных проблемах, которые есть между ними. Это нелепо", - заявил Уиткофф в интервью порталу Breitbart.

https://ria.ru/20250509/tramp-2015908180.html

ближний восток

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

nbc, дональд трамп, биньямин нетаньяху, стив уиткофф, ближний восток, израиль, сша, в мире