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Анкара помогала в освобождении израильского военного, сообщил источник - РИА Новости, 12.05.2025
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00:32 12.05.2025 (обновлено: 00:47 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/turtsiya-2016401499.html
Анкара помогала в освобождении израильского военного, сообщил источник
Анкара помогала в освобождении израильского военного, сообщил источник - РИА Новости, 12.05.2025
Анкара помогала в освобождении израильского военного, сообщил источник
Турция сыграла роль посредника между палестинским движением ХАМАС и США по освобождению израильского военного Идана Александра, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T00:32:00+03:00
2025-05-12T00:47:00+03:00
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АНКАРА, 12 мая - РИА Новости. Турция сыграла роль посредника между палестинским движением ХАМАС и США по освобождению израильского военного Идана Александра, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.В воскресенье ХАМАС сообщило о готовности освободить из плена в секторе Газа израильского военного Идана Александра, имеющего гражданство США. В ХАМАС подчеркнули, что этот шаг станет частью комплекса мер, направленных на прекращение огня, открытие пропускных пунктов и обеспечение доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа."Турция сыграла роль посредника между ХАМАС и США с самого начала процесса освобождения американского гражданина Идана Александера. Не оказывая никакого давления на ХАМАС, Турция объяснила важность такого шага и создания атмосферы доверия между Вашингтоном и Газой. Американской стороне, в свою очередь, было заявлено, что для ХАМАС очень важно пойти на этот шаг, чтобы продемонстрировать добрую волю ХАМАС к установлению прочного мира", - сказал собеседник агентства.Глава МИД Турции Хакан Фидан в последние недели провел переговоры с палестинским движением ХАМАС для реализации процесса освобождения израильского военного Идана Александра, который имеет также гражданство США, сообщил источник."Этот вопрос был приоритетным в повестке дня встреч Хакана Фидана с представителями ХАМАС в Стамбуле, Анкаре и Дохе в последние недели", - сообщил он.
https://ria.ru/20250508/putin-2015858834.html
https://ria.ru/20250511/konflikt-1915630213.html
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в мире, анкара (провинция), турция, доха, сша, хамас
В мире, Анкара (провинция), Турция, Доха, США, ХАМАС
Анкара помогала в освобождении израильского военного, сообщил источник

Глава МИД Турции встречался с ХАМАС для освобождения израильского военного

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 12 мая - РИА Новости. Турция сыграла роль посредника между палестинским движением ХАМАС и США по освобождению израильского военного Идана Александра, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
В воскресенье ХАМАС сообщило о готовности освободить из плена в секторе Газа израильского военного Идана Александра, имеющего гражданство США. В ХАМАС подчеркнули, что этот шаг станет частью комплекса мер, направленных на прекращение огня, открытие пропускных пунктов и обеспечение доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа.
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"Турция сыграла роль посредника между ХАМАС и США с самого начала процесса освобождения американского гражданина Идана Александера. Не оказывая никакого давления на ХАМАС, Турция объяснила важность такого шага и создания атмосферы доверия между Вашингтоном и Газой. Американской стороне, в свою очередь, было заявлено, что для ХАМАС очень важно пойти на этот шаг, чтобы продемонстрировать добрую волю ХАМАС к установлению прочного мира", - сказал собеседник агентства.
Глава МИД Турции Хакан Фидан в последние недели провел переговоры с палестинским движением ХАМАС для реализации процесса освобождения израильского военного Идана Александра, который имеет также гражданство США, сообщил источник.
"Этот вопрос был приоритетным в повестке дня встреч Хакана Фидана с представителями ХАМАС в Стамбуле, Анкаре и Дохе в последние недели", - сообщил он.
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