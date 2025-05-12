Анкара помогала в освобождении израильского военного, сообщил источник
Глава МИД Турции встречался с ХАМАС для освобождения израильского военного
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 12 мая - РИА Новости. Турция сыграла роль посредника между палестинским движением ХАМАС и США по освобождению израильского военного Идана Александра, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
В воскресенье ХАМАС сообщило о готовности освободить из плена в секторе Газа израильского военного Идана Александра, имеющего гражданство США. В ХАМАС подчеркнули, что этот шаг станет частью комплекса мер, направленных на прекращение огня, открытие пропускных пунктов и обеспечение доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа.
"Турция сыграла роль посредника между ХАМАС и США с самого начала процесса освобождения американского гражданина Идана Александера. Не оказывая никакого давления на ХАМАС, Турция объяснила важность такого шага и создания атмосферы доверия между Вашингтоном и Газой. Американской стороне, в свою очередь, было заявлено, что для ХАМАС очень важно пойти на этот шаг, чтобы продемонстрировать добрую волю ХАМАС к установлению прочного мира", - сказал собеседник агентства.
Глава МИД Турции Хакан Фидан в последние недели провел переговоры с палестинским движением ХАМАС для реализации процесса освобождения израильского военного Идана Александра, который имеет также гражданство США, сообщил источник.
"Этот вопрос был приоритетным в повестке дня встреч Хакана Фидана с представителями ХАМАС в Стамбуле, Анкаре и Дохе в последние недели", - сообщил он.