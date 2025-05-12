https://ria.ru/20250512/turist-2016461241.html
В АТОР рассказали о полисе пострадавшего в Анталье россиянина
В АТОР рассказали о полисе пострадавшего в Анталье россиянина - РИА Новости, 12.05.2025
В АТОР рассказали о полисе пострадавшего в Анталье россиянина
Российский турист, переживший клиническую смерть в Анталье, имел полис, не предусматривающий компенсацию в случае инцидента, произошедшего по причине... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T12:40:00+03:00
2025-05-12T12:40:00+03:00
2025-05-12T12:40:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский турист, переживший клиническую смерть в Анталье, имел полис, не предусматривающий компенсацию в случае инцидента, произошедшего по причине алкогольного опьянения, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "По данным страховой компании, у туриста был полис, который не предусматривает компенсацию в случае инцидента, произошедшего по причине алкогольного опьянения", - сообщили в ассоциации. В АТОР уточнили, что "родственники пострадавшего уведомлены об условиях полиса и занимаются организацией репатриации пострадавшего". Telegram-канал Shot ранее сообщил, что 29-летний Никита Чистокистов из Москвы якобы пережил клиническую смерть в Турции после того, как прыгнул с пирса пятизвёздочного отеля, сейчас он в коме. Ожидается, что врачи сделают пострадавшему вторую операцию, лечение, по предварительным подсчётам, будет стоить около 20 тысяч долларов. Канал утверждает со ссылкой на родственников пострадавшего, что отель и турфирма отказали в помощи, страховая компания не стала компенсировать расходы.
https://ria.ru/20250512/antalya-2016454266.html
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РИА Новости
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новости - туризм, анталья (провинция), москва, турция, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Москва, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
В АТОР рассказали о полисе пострадавшего в Анталье россиянина
АТОР: полис пострадавшего в Анталье туриста не включал компенсацию при опьянении