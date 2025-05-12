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В АТОР рассказали о полисе пострадавшего в Анталье россиянина - РИА Новости, 12.05.2025
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Туризм
 
12:40 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/turist-2016461241.html
В АТОР рассказали о полисе пострадавшего в Анталье россиянина
В АТОР рассказали о полисе пострадавшего в Анталье россиянина - РИА Новости, 12.05.2025
В АТОР рассказали о полисе пострадавшего в Анталье россиянина
Российский турист, переживший клиническую смерть в Анталье, имел полис, не предусматривающий компенсацию в случае инцидента, произошедшего по причине... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T12:40:00+03:00
2025-05-12T12:40:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский турист, переживший клиническую смерть в Анталье, имел полис, не предусматривающий компенсацию в случае инцидента, произошедшего по причине алкогольного опьянения, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "По данным страховой компании, у туриста был полис, который не предусматривает компенсацию в случае инцидента, произошедшего по причине алкогольного опьянения", - сообщили в ассоциации. В АТОР уточнили, что "родственники пострадавшего уведомлены об условиях полиса и занимаются организацией репатриации пострадавшего". Telegram-канал Shot ранее сообщил, что 29-летний Никита Чистокистов из Москвы якобы пережил клиническую смерть в Турции после того, как прыгнул с пирса пятизвёздочного отеля, сейчас он в коме. Ожидается, что врачи сделают пострадавшему вторую операцию, лечение, по предварительным подсчётам, будет стоить около 20 тысяч долларов. Канал утверждает со ссылкой на родственников пострадавшего, что отель и турфирма отказали в помощи, страховая компания не стала компенсировать расходы.
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новости - туризм, анталья (провинция), москва, турция, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Москва, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
В АТОР рассказали о полисе пострадавшего в Анталье россиянина

АТОР: полис пострадавшего в Анталье туриста не включал компенсацию при опьянении

© РИА Новости / Евгений СамаринМонитор с жизненными показателями больного
Монитор с жизненными показателями больного - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Евгений Самарин
Монитор с жизненными показателями больного. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский турист, переживший клиническую смерть в Анталье, имел полис, не предусматривающий компенсацию в случае инцидента, произошедшего по причине алкогольного опьянения, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«
"По данным страховой компании, у туриста был полис, который не предусматривает компенсацию в случае инцидента, произошедшего по причине алкогольного опьянения", - сообщили в ассоциации.
В АТОР уточнили, что "родственники пострадавшего уведомлены об условиях полиса и занимаются организацией репатриации пострадавшего".
Telegram-канал Shot ранее сообщил, что 29-летний Никита Чистокистов из Москвы якобы пережил клиническую смерть в Турции после того, как прыгнул с пирса пятизвёздочного отеля, сейчас он в коме. Ожидается, что врачи сделают пострадавшему вторую операцию, лечение, по предварительным подсчётам, будет стоить около 20 тысяч долларов.
Канал утверждает со ссылкой на родственников пострадавшего, что отель и турфирма отказали в помощи, страховая компания не стала компенсировать расходы.
Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Консульство в Анталье рассказало о туристе, пережившем клиническую смерть
Вчера, 11:58
 
ТуризмНовости - ТуризмАнталья (провинция)МоскваТурцияАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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