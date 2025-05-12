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Экс-глава МИД Туниса назвал ставку на ослабление России ошибкой - РИА Новости, 12.05.2025
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01:26 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/tunis-2016403177.html
Экс-глава МИД Туниса назвал ставку на ослабление России ошибкой
Экс-глава МИД Туниса назвал ставку на ослабление России ошибкой - РИА Новости, 12.05.2025
Экс-глава МИД Туниса назвал ставку на ослабление России ошибкой
Ставка стран Запада на ослабление России является стратегической ошибкой, Москва имеет право на гарантии безопасности, рассказал РИА Новости бывший глава МИД... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T01:26:00+03:00
2025-05-12T01:26:00+03:00
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БЕЙРУТ, 12 мая - РИА Новости. Ставка стран Запада на ослабление России является стратегической ошибкой, Москва имеет право на гарантии безопасности, рассказал РИА Новости бывший глава МИД Туниса Рафик Абдессалям. "Нужно искать такие соглашения, которые дадут взаимные гарантии и устранят первопричины конфликта, поскольку все ставки на то, чтобы блокировать Россию и истощить ее были стратегической ошибкой", - сказал Абдессалям. Тунисский политик отметил необходимость того, чтобы Украина придерживалась своего нейтралитета, невступления в НАТО и исключила любую угрозу соседям. "И только после этого она получит право говорить о своей безопасности и интересах вдали от других международных расчетов и ставок", - добавил он. "Безусловно, российско-украинский конфликт сложен, и если европейцы могут опасаться за свою безопасность, то и Россия вправе защищать себя и добиваться гарантий своей национальной безопасности, чтобы избежать угроз как в военной, так и стратегической сферах", - отметил Абдессалям. Минувшей ночью президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
https://ria.ru/20250318/putin-2005735936.html
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В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО
Экс-глава МИД Туниса назвал ставку на ослабление России ошибкой

Экс-глава МИД Туниса Абдессалям: Россия имеет право на гарантии безопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид города Эль-Джем в Тунисе
Вид города Эль-Джем в Тунисе - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид города Эль-Джем в Тунисе. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 12 мая - РИА Новости. Ставка стран Запада на ослабление России является стратегической ошибкой, Москва имеет право на гарантии безопасности, рассказал РИА Новости бывший глава МИД Туниса Рафик Абдессалям.
"Нужно искать такие соглашения, которые дадут взаимные гарантии и устранят первопричины конфликта, поскольку все ставки на то, чтобы блокировать Россию и истощить ее были стратегической ошибкой", - сказал Абдессалям.
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Тунисский политик отметил необходимость того, чтобы Украина придерживалась своего нейтралитета, невступления в НАТО и исключила любую угрозу соседям. "И только после этого она получит право говорить о своей безопасности и интересах вдали от других международных расчетов и ставок", - добавил он.
"Безусловно, российско-украинский конфликт сложен, и если европейцы могут опасаться за свою безопасность, то и Россия вправе защищать себя и добиваться гарантий своей национальной безопасности, чтобы избежать угроз как в военной, так и стратегической сферах", - отметил Абдессалям.
Минувшей ночью президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
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