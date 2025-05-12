https://ria.ru/20250512/tsentr-2016442838.html
Мишустин анонсировал открытие научно-технологического центра в Подмосковье
Мишустин анонсировал открытие научно-технологического центра в Подмосковье - РИА Новости, 12.05.2025
Мишустин анонсировал открытие научно-технологического центра в Подмосковье
Правительство РФ приняло решение о создании научно-технологического центра "Долина Физтеха" в Московской области, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:58:00+03:00
2025-05-12T10:58:00+03:00
2025-05-12T11:24:00+03:00
наука
россия
московская область (подмосковье)
долгопрудный
михаил мишустин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство РФ приняло решение о создании научно-технологического центра "Долина Физтеха" в Московской области, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство приняло решение о создании научно-технологического центра "Долина Физтеха", утвердив правила по обеспечению его деятельности и основные сферы", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Как отметили в российском кабмине, новый центр будет построен в городе Долгопрудном Московской области. Он будет совмещать в себе научно-исследовательские лаборатории и производственные площадки. Реализация проекта позволит к 2039 году создать более 6,3 тысячи квалифицированных рабочих мест. "Такие площадки – важный инструмент поддержки технологических компаний. Он помогает коммерциализировать и внедрять результаты исследований и технические разработки", - отметил Мишустин.
https://ria.ru/20250422/sotrudnichestvo-2012754539.html
https://ria.ru/20250421/putin-2012480339.html
россия
московская область (подмосковье)
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россия, московская область (подмосковье), долгопрудный, михаил мишустин
Наука, Россия, Московская область (Подмосковье), Долгопрудный, Михаил Мишустин
Мишустин анонсировал открытие научно-технологического центра в Подмосковье
Мишустин: в Долгопрудном создадут научно-технологический центр "Долина Физтеха"