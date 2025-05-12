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ЦБ ожидает снижения годовой инфляции к концу второго квартала - РИА Новости, 12.05.2025
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16:45 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/tsb-2016529866.html
ЦБ ожидает снижения годовой инфляции к концу второго квартала
ЦБ ожидает снижения годовой инфляции к концу второго квартала - РИА Новости, 12.05.2025
ЦБ ожидает снижения годовой инфляции к концу второго квартала
ЦБ РФ ожидает снижения годовой инфляции к концу второго квартала 2025 года до 10,1%, следует из комментария регулятора к среднесрочному прогнозу. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T16:45:00+03:00
2025-05-12T16:45:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ЦБ РФ ожидает снижения годовой инфляции к концу второго квартала 2025 года до 10,1%, следует из комментария регулятора к среднесрочному прогнозу. Регулятор указал, что по итогам первого квартала годовая инфляция составила 10,3%, что ниже февральского прогноза Банка России. В конце апреля Банк России сохранил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год на уровне 7-8%. На 2026-2027 годы прогноз инфляции сохранен на уровне в 4%. "Базовый прогноз Банка России предполагает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики и по мере возвращения экономики к траектории сбалансированного роста годовая инфляция в 2026 году вернется к целевому уровню в 4% и стабилизируется на нем в дальнейшем", - заключил регулятор.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ ожидает снижения годовой инфляции к концу второго квартала

ЦБ ожидает снижения годовой инфляции на конец июня до 10,1 процента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ЦБ РФ ожидает снижения годовой инфляции к концу второго квартала 2025 года до 10,1%, следует из комментария регулятора к среднесрочному прогнозу.
Регулятор указал, что по итогам первого квартала годовая инфляция составила 10,3%, что ниже февральского прогноза Банка России.
В конце апреля Банк России сохранил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год на уровне 7-8%. На 2026-2027 годы прогноз инфляции сохранен на уровне в 4%.
"Базовый прогноз Банка России предполагает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики и по мере возвращения экономики к траектории сбалансированного роста годовая инфляция в 2026 году вернется к целевому уровню в 4% и стабилизируется на нем в дальнейшем", - заключил регулятор.
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