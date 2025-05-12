https://ria.ru/20250512/tsb-2016529866.html
ЦБ ожидает снижения годовой инфляции к концу второго квартала
ЦБ ожидает снижения годовой инфляции к концу второго квартала - РИА Новости, 12.05.2025
ЦБ ожидает снижения годовой инфляции к концу второго квартала
ЦБ РФ ожидает снижения годовой инфляции к концу второго квартала 2025 года до 10,1%, следует из комментария регулятора к среднесрочному прогнозу. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T16:45:00+03:00
2025-05-12T16:45:00+03:00
2025-05-12T16:45:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437408_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_a9e0da89039e865268d26d33d9dbebcc.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ЦБ РФ ожидает снижения годовой инфляции к концу второго квартала 2025 года до 10,1%, следует из комментария регулятора к среднесрочному прогнозу. Регулятор указал, что по итогам первого квартала годовая инфляция составила 10,3%, что ниже февральского прогноза Банка России. В конце апреля Банк России сохранил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год на уровне 7-8%. На 2026-2027 годы прогноз инфляции сохранен на уровне в 4%. "Базовый прогноз Банка России предполагает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики и по мере возвращения экономики к траектории сбалансированного роста годовая инфляция в 2026 году вернется к целевому уровню в 4% и стабилизируется на нем в дальнейшем", - заключил регулятор.
https://ria.ru/20250502/valyuty-2014643302.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437408_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_e02e90fe17c151c36530ea0b4b8ffc25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ ожидает снижения годовой инфляции к концу второго квартала
ЦБ ожидает снижения годовой инфляции на конец июня до 10,1 процента