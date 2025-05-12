https://ria.ru/20250512/tsb-2016514203.html

Пик перегрева экономики был пройден в прошлом году, заявили в ЦБ

Пик перегрева экономики был пройден в прошлом году, заявили в ЦБ - РИА Новости, 12.05.2025

Пик перегрева экономики был пройден в прошлом году, заявили в ЦБ

Пик перегрева экономики в России был пройден в четвертом квартале 2024 года, при этом перегрев пока остается значительным, однозначный вывод об устойчивости и... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T16:04:00+03:00

2025-05-12T16:04:00+03:00

2025-05-12T16:04:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пик перегрева экономики в России был пройден в четвертом квартале 2024 года, при этом перегрев пока остается значительным, однозначный вывод об устойчивости и скорости его сокращения можно будет сделать позднее, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Можно с большей уверенностью говорить о том, что пик перегрева экономики был пройден в четвертом квартале 2024 года, и в первом квартале 2025 года положительный разрыв выпуска начал снижаться. Об этом свидетельствуют уменьшение текущего инфляционного давления, постепенное охлаждение внутреннего спроса и признаки некоторого снижения напряженности на рынке труда", - сообщается в материалах Банка России. В документе также отмечается, что перегрев в экономике пока остается значительным. "Однозначный вывод об устойчивости и скорости его сокращения можно будет сделать позднее", - подчеркнул регулятор.

https://ria.ru/20250429/rubl-2013870462.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)