https://ria.ru/20250512/trevoga-2016404725.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.05.2025
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T02:14:00+03:00
2025-05-12T02:14:00+03:00
2025-05-12T02:14:00+03:00
курская область
безопасность
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщает оперативный штаб региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность
Курская область, Безопасность
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность на всей территории региона