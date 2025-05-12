https://ria.ru/20250512/tramp-2016581659.html

"Решающий момент". В Европе забили тревогу из-за действий Трампа

"Решающий момент". В Европе забили тревогу из-за действий Трампа - РИА Новости, 12.05.2025

"Решающий момент". В Европе забили тревогу из-за действий Трампа

Европейские страны находятся в трудном положении из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа, пишет Bloomberg. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T22:15:00+03:00

2025-05-12T22:15:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Европейские страны находятся в трудном положении из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа, пишет Bloomberg."Второй срок Трампа, посвященный началу нового "Золотого века" Америки, вероятно, станет решающим моментом в упадке Запада. У стран Европы нет возможности без лидерства США реорганизоваться и создать новый мировой порядок", — говорится в материале.Издание отмечает, что Европа нуждается в США больше, чем Штаты в ней, в основном из-за своей собственной апатии."Это затрагивает более глубокую проблему: ЕС политически слаб. Его члены расходятся во мнениях практически по всем вопросам, включая вопрос о том, как вести себя с Трампом. Члены союза не могут определиться, как усилить свою оборону и как разделить расходы, как вести себя с Китаем, насколько дальше расширять союз и как добиваться экономической и политической интеграции. Внутренние политические разногласия — во Франции, Германии и Италии — подрывают более широкий европейский проект и могут быть использованы Трампом" — заключает автор.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила десять процентов. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной — чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех стран будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250512/sanktsii-2016538246.html

https://ria.ru/20250512/peregovory-2016534837.html

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европа, сша, дональд трамп, евросоюз