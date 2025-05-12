https://ria.ru/20250512/tramp-2016565173.html

"Разрушил стратегию": на Украине взвыли после слов Трампа

"Разрушил стратегию": на Украине взвыли после слов Трампа - РИА Новости, 12.05.2025

"Разрушил стратегию": на Украине взвыли после слов Трампа

Президент США Дональд Трамп фактически разрушил выстроенную главой киевского режима Владимиром Зеленским стратегию принуждения Владимира Путина к миру, передает РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T19:03:00+03:00

2025-05-12T19:03:00+03:00

2025-05-12T20:37:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп фактически разрушил выстроенную главой киевского режима Владимиром Зеленским стратегию принуждения Владимира Путина к миру, передает украинское интернет-издание Страна.ua."Вчера президент США Дональд Трамп фактически разрушил выстроенную Владимиром Зеленским и европейскими лидерами стратегию "принуждения Владимира Путина к миру" <…>. Глава Белого дома призвал Зеленского "немедленно" согласиться на прямые переговоры с Путиным", — пишет издание.В статье также отмечается, что Трамп не упомянул о необходимости прекращения огня.Путин ранее предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов страны.В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров.

https://ria.ru/20250512/ukraina-2016518052.html

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