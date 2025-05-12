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"Разрушил стратегию": на Украине взвыли после слов Трампа
"Разрушил стратегию": на Украине взвыли после слов Трампа - РИА Новости, 12.05.2025
"Разрушил стратегию": на Украине взвыли после слов Трампа
Президент США Дональд Трамп фактически разрушил выстроенную главой киевского режима Владимиром Зеленским стратегию принуждения Владимира Путина к миру, передает РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T19:03:00+03:00
2025-05-12T19:03:00+03:00
2025-05-12T20:37:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп фактически разрушил выстроенную главой киевского режима Владимиром Зеленским стратегию принуждения Владимира Путина к миру, передает украинское интернет-издание Страна.ua."Вчера президент США Дональд Трамп фактически разрушил выстроенную Владимиром Зеленским и европейскими лидерами стратегию "принуждения Владимира Путина к миру" <…>. Глава Белого дома призвал Зеленского "немедленно" согласиться на прямые переговоры с Путиным", — пишет издание.В статье также отмечается, что Трамп не упомянул о необходимости прекращения огня.Путин ранее предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов страны.В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Москва, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Турция
"Разрушил стратегию": на Украине взвыли после слов Трампа
Трамп своим заявлением обнулил стратегию Зеленского по принуждению Путина к миру