https://ria.ru/20250512/tramp-2016563096.html
У Анкары нет информации о возможном визите Трампа в Стамбул
У Анкары нет информации о возможном визите Трампа в Стамбул - РИА Новости, 12.05.2025
У Анкары нет информации о возможном визите Трампа в Стамбул
Конкретной информации относительно вероятности визита президента США Дональда Трампа в Стамбул в четверг нет, сообщил РИА Новости представитель администрации... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T18:49:00+03:00
2025-05-12T18:49:00+03:00
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АНКАРА, 12 мая - РИА Новости. Конкретной информации относительно вероятности визита президента США Дональда Трампа в Стамбул в четверг нет, сообщил РИА Новости представитель администрации президента Турции.В понедельник Трамп заявил, что раздумывает над тем, чтобы полететь в Стамбул в четверг, где в тот же день может пройти встреча представителей РФ и Украины."У нас нет конкретной информации на этот счет (визита Трампа в Стамбул - ред.)", - уточнил собеседник агентства, отказавшись ответить на вопрос, есть ли в целом вероятность данного визита.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016482393.html
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стамбул, в мире, россия, турция, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Стамбул, В мире, Россия, Турция, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
У Анкары нет информации о возможном визите Трампа в Стамбул
Администрация Эрдогана: сведений о возможном визите Трампа в Стамбул 15 мая нет