https://ria.ru/20250512/tramp-2016548689.html

Трамп допустил поездку в Стамбул в четверг

Трамп допустил поездку в Стамбул в четверг - РИА Новости, 12.05.2025

Трамп допустил поездку в Стамбул в четверг

Президент США Дональд Трамп сообщил, что раздумывает над тем, чтобы полететь в Стамбул в четверг, где в тот же день может пройти встреча представителей РФ и... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T17:43:00+03:00

2025-05-12T17:43:00+03:00

2025-05-12T18:18:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что раздумывает над тем, чтобы полететь в Стамбул в четверг, где в тот же день может пройти встреча представителей РФ и Украины."Я полагаю, что там должны присутствовать оба лидера (РФ и Украины - ред.). Я думал о том, чтобы полететь туда. Я не знаю, где я буду в четверг, у меня так много встреч, но я думал о том, чтобы действительно полететь туда. Думаю, такая возможность есть", – сказал президент США журналистам в Белом доме.Трамп также отметил, что не стоит "недооценивать" соответствующую встречу."Я не знаю, где буду находиться в данный конкретный момент. Я буду где-то на Ближнем Востоке, но я бы полетел туда, если бы подумал, что это будет полезно", – добавил он.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250512/putin-2016520761.html

https://ria.ru/20250512/putin-2016520761.html

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стамбул, россия, украина, турция, в мире, сша, дональд трамп