https://ria.ru/20250512/tramp-2016548303.html

Трамп высказался насчет встречи России и Украины в Стамбуле 15 мая

Трамп высказался насчет встречи России и Украины в Стамбуле 15 мая - РИА Новости, 12.05.2025

Трамп высказался насчет встречи России и Украины в Стамбуле 15 мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что не стоит недооценивать возможную встречупредставителей РФ и Украины, которая может пройти в Стамбуле 15 мая. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T17:42:00+03:00

2025-05-12T17:42:00+03:00

2025-05-12T17:56:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не стоит недооценивать возможную встречупредставителей РФ и Украины, которая может пройти в Стамбуле 15 мая."Я полагаю, что там должны присутствовать оба лидера (РФ и Украины - ред.)... Думаю, не стоит ее недооценивать", – сказал президент США журналистам в Белом доме.

https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, стамбул, в мире, дональд трамп