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Трамп высказался насчет встречи России и Украины в Стамбуле 15 мая - РИА Новости, 12.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 12.05.2025 (обновлено: 17:56 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/tramp-2016548303.html
Трамп высказался насчет встречи России и Украины в Стамбуле 15 мая
Трамп высказался насчет встречи России и Украины в Стамбуле 15 мая - РИА Новости, 12.05.2025
Трамп высказался насчет встречи России и Украины в Стамбуле 15 мая
Президент США Дональд Трамп заявил, что не стоит недооценивать возможную встречупредставителей РФ и Украины, которая может пройти в Стамбуле 15 мая. РИА Новости, 12.05.2025
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россия
украина
стамбул
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не стоит недооценивать возможную встречупредставителей РФ и Украины, которая может пройти в Стамбуле 15 мая."Я полагаю, что там должны присутствовать оба лидера (РФ и Украины - ред.)... Думаю, не стоит ее недооценивать", – сказал президент США журналистам в Белом доме.
https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html
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россия, украина, стамбул, в мире, дональд трамп
Россия, Украина, Стамбул, Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп
Трамп высказался насчет встречи России и Украины в Стамбуле 15 мая

Трамп призвал не недооценивать возможную встречу по Украине 15 мая в Стамбуле

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не стоит недооценивать возможную встречупредставителей РФ и Украины, которая может пройти в Стамбуле 15 мая.
"Я полагаю, что там должны присутствовать оба лидера (РФ и Украины - ред.)... Думаю, не стоит ее недооценивать", – сказал президент США журналистам в Белом доме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Путин пустил в ход российское супероружие
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулВ миреДональд Трамп
 
 
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