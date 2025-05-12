https://ria.ru/20250512/tramp-2016548303.html
Трамп высказался насчет встречи России и Украины в Стамбуле 15 мая
Трамп высказался насчет встречи России и Украины в Стамбуле 15 мая - РИА Новости, 12.05.2025
Трамп высказался насчет встречи России и Украины в Стамбуле 15 мая
Президент США Дональд Трамп заявил, что не стоит недооценивать возможную встречупредставителей РФ и Украины, которая может пройти в Стамбуле 15 мая. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T17:42:00+03:00
2025-05-12T17:42:00+03:00
2025-05-12T17:56:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не стоит недооценивать возможную встречупредставителей РФ и Украины, которая может пройти в Стамбуле 15 мая."Я полагаю, что там должны присутствовать оба лидера (РФ и Украины - ред.)... Думаю, не стоит ее недооценивать", – сказал президент США журналистам в Белом доме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, украина, стамбул, в мире, дональд трамп
Россия, Украина, Стамбул, Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп
Трамп высказался насчет встречи России и Украины в Стамбуле 15 мая
Трамп призвал не недооценивать возможную встречу по Украине 15 мая в Стамбуле