Рейтинг@Mail.ru
"Стремительно падает": СМИ раскрыли, что стало с США после прихода Трампа - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/tramp-2016531519.html
"Стремительно падает": СМИ раскрыли, что стало с США после прихода Трампа
"Стремительно падает": СМИ раскрыли, что стало с США после прихода Трампа - РИА Новости, 12.05.2025
"Стремительно падает": СМИ раскрыли, что стало с США после прихода Трампа
Популярность США в мире стремительно падает после возвращения Дональда Трампа на пост президента, пишет газета Politico со ссылкой на данные опросов. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T16:50:00+03:00
2025-05-12T16:50:00+03:00
в мире
сша
америка
россия
дональд трамп
евросоюз
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014276779_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_3df2e1ba10d267ac737ae6387becd2d5.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Популярность США в мире стремительно падает после возвращения Дональда Трампа на пост президента, пишет газета Politico со ссылкой на данные опросов."Популярность США в мире стремительно падает после возвращения Дональда Трампа в Белый дом &lt;…&gt;. Репутация Америки особенно сильно пострадала в странах ЕС – и это неудивительно, учитывая, что президент США Дональд Трамп назвал этот блок "ужасным", "жалким" и "созданным для того, чтобы надуть Соединенные Штаты", — передает издание.В статье отмечается, что у России и Китая дела с репутацией гораздо лучше.В конце апреля данные опросов портала Decision Desk HQ и газеты Hill показали, что рейтинг одобрения Трампа снизился до самого низкого уровня с момента начала его второго срока на фоне экономических трудностей и общественной критики. Опрос агентства Рейтер и компании Ipsos продемонстрировал, что лишь 37 процента американцев одобряют действия президента в сфере экономики.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250512/makron-2016499505.html
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016518052.html
сша
америка
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014276779_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8cd28d1212b629f5d6c502a6b97fdd36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, америка, россия, дональд трамп, евросоюз, китай
В мире, США, Америка, Россия, Дональд Трамп, Евросоюз, Китай
"Стремительно падает": СМИ раскрыли, что стало с США после прихода Трампа

Politico: популярность США в мире падает после возвращения Трампа в Белый дом

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Популярность США в мире стремительно падает после возвращения Дональда Трампа на пост президента, пишет газета Politico со ссылкой на данные опросов.
"Популярность США в мире стремительно падает после возвращения Дональда Трампа в Белый дом <…>. Репутация Америки особенно сильно пострадала в странах ЕС – и это неудивительно, учитывая, что президент США Дональд Трамп назвал этот блок "ужасным", "жалким" и "созданным для того, чтобы надуть Соединенные Штаты", — передает издание.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
"Он одержим!" На Западе ужаснулись планам Макрона
Вчера, 15:12
В статье отмечается, что у России и Китая дела с репутацией гораздо лучше.
В конце апреля данные опросов портала Decision Desk HQ и газеты Hill показали, что рейтинг одобрения Трампа снизился до самого низкого уровня с момента начала его второго срока на фоне экономических трудностей и общественной критики. Опрос агентства Рейтер и компании Ipsos продемонстрировал, что лишь 37 процента американцев одобряют действия президента в сфере экономики.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
"Воспользуются перемирием": на Западе раскрыли грязный план Украины
Вчера, 16:14
 
В миреСШААмерикаРоссияДональд ТрампЕвросоюзКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала