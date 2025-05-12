https://ria.ru/20250512/tramp-2016531519.html

"Стремительно падает": СМИ раскрыли, что стало с США после прихода Трампа

"Стремительно падает": СМИ раскрыли, что стало с США после прихода Трампа - РИА Новости, 12.05.2025

"Стремительно падает": СМИ раскрыли, что стало с США после прихода Трампа

Популярность США в мире стремительно падает после возвращения Дональда Трампа на пост президента, пишет газета Politico со ссылкой на данные опросов. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T16:50:00+03:00

2025-05-12T16:50:00+03:00

2025-05-12T16:50:00+03:00

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сша

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Популярность США в мире стремительно падает после возвращения Дональда Трампа на пост президента, пишет газета Politico со ссылкой на данные опросов."Популярность США в мире стремительно падает после возвращения Дональда Трампа в Белый дом <…>. Репутация Америки особенно сильно пострадала в странах ЕС – и это неудивительно, учитывая, что президент США Дональд Трамп назвал этот блок "ужасным", "жалким" и "созданным для того, чтобы надуть Соединенные Штаты", — передает издание.В статье отмечается, что у России и Китая дела с репутацией гораздо лучше.В конце апреля данные опросов портала Decision Desk HQ и газеты Hill показали, что рейтинг одобрения Трампа снизился до самого низкого уровня с момента начала его второго срока на фоне экономических трудностей и общественной критики. Опрос агентства Рейтер и компании Ipsos продемонстрировал, что лишь 37 процента американцев одобряют действия президента в сфере экономики.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250512/makron-2016499505.html

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в мире, сша, америка, россия, дональд трамп, евросоюз, китай