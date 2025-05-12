В Британии забили тревогу из-за реакции Трампа на ультиматум Путину от ЕС
Sky News: после ультиматума лидеров ЕС в адрес РФ Трамп встал на сторону Путина
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. После ультиматума лидеров Европы президент США Дональд Трамп поддержал главу России Владимира Путина, пишет Sky News.
"Они думали, что заручились поддержкой Дональда Трампа, и все же, несмотря на то, что <...> требовали безоговорочного прекращения огня, президент США, похоже, в конце концов, встал на сторону российского лидера", — говорится в публикации.
"Они думали, что заручились поддержкой Дональда Трампа, и все же, несмотря на то, что <...> требовали безоговорочного прекращения огня, президент США, похоже, в конце концов, встал на сторону российского лидера", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что если Америка больше не является надежным партнером по Украине, Европе, возможно, придется действовать в одиночку, пишет Sky News.
На прошлой неделе российский лидер предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия. При этом, в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.
На прошлой неделе российский лидер предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия. При этом, в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.