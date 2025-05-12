https://ria.ru/20250512/tramp-2016432023.html

В Британии забили тревогу из-за реакции Трампа на ультиматум Путину от ЕС

В Британии забили тревогу из-за реакции Трампа на ультиматум Путину от ЕС - РИА Новости, 12.05.2025

В Британии забили тревогу из-за реакции Трампа на ультиматум Путину от ЕС

После ультиматума лидеров Европы президент США Дональд Трамп поддержал главу России Владимира Путина, пишет Sky News. "Они думали, что заручились поддержкой... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T10:04:00+03:00

2025-05-12T10:04:00+03:00

2025-05-12T10:25:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. После ультиматума лидеров Европы президент США Дональд Трамп поддержал главу России Владимира Путина, пишет Sky News. "Они думали, что заручились поддержкой Дональда Трампа, и все же, несмотря на то, что <...> требовали безоговорочного прекращения огня, президент США, похоже, в конце концов, встал на сторону российского лидера", — говорится в публикации. Издание отмечает, что если Америка больше не является надежным партнером по Украине, Европе, возможно, придется действовать в одиночку, пишет Sky News. На прошлой неделе российский лидер предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия. При этом, в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.

https://ria.ru/20250512/koshkovich-2016420856.html

https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016422451.html

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в мире, дональд трамп, владимир путин, сша, европа, украина, евросоюз