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В Британии забили тревогу из-за реакции Трампа на ультиматум Путину от ЕС - РИА Новости, 12.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:04 12.05.2025 (обновлено: 10:25 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/tramp-2016432023.html
В Британии забили тревогу из-за реакции Трампа на ультиматум Путину от ЕС
В Британии забили тревогу из-за реакции Трампа на ультиматум Путину от ЕС - РИА Новости, 12.05.2025
В Британии забили тревогу из-за реакции Трампа на ультиматум Путину от ЕС
После ультиматума лидеров Европы президент США Дональд Трамп поддержал главу России Владимира Путина, пишет Sky News. "Они думали, что заручились поддержкой... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:04:00+03:00
2025-05-12T10:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
владимир путин
сша
европа
украина
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. После ультиматума лидеров Европы президент США Дональд Трамп поддержал главу России Владимира Путина, пишет Sky News. "Они думали, что заручились поддержкой Дональда Трампа, и все же, несмотря на то, что &lt;...&gt; требовали безоговорочного прекращения огня, президент США, похоже, в конце концов, встал на сторону российского лидера", — говорится в публикации. Издание отмечает, что если Америка больше не является надежным партнером по Украине, Европе, возможно, придется действовать в одиночку, пишет Sky News. На прошлой неделе российский лидер предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия. При этом, в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.
https://ria.ru/20250512/koshkovich-2016420856.html
https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016422451.html
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в мире, дональд трамп, владимир путин, сша, европа, украина, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Европа, Украина, Евросоюз
В Британии забили тревогу из-за реакции Трампа на ультиматум Путину от ЕС

Sky News: после ультиматума лидеров ЕС в адрес РФ Трамп встал на сторону Путина

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. После ультиматума лидеров Европы президент США Дональд Трамп поддержал главу России Владимира Путина, пишет Sky News.

"Они думали, что заручились поддержкой Дональда Трампа, и все же, несмотря на то, что <...> требовали безоговорочного прекращения огня, президент США, похоже, в конце концов, встал на сторону российского лидера", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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Издание отмечает, что если Америка больше не является надежным партнером по Украине, Европе, возможно, придется действовать в одиночку, пишет Sky News.

На прошлой неделе российский лидер предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия. При этом, в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампВладимир ПутинСШАЕвропаУкраинаЕвросоюз
 
 
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