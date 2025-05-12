В конгрессе потребовали расследовать подарок Трампу самолета Boeing 747-8
Axios: Торрес добивается расследования ситуации с подарком Трампу от Катара
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Член палаты представителей США от демократов Ричи Торрес требует инициировать расследование на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп планирует принять в подарок от королевской семьи Катара самолет Boeing 747-8 стоимостью около 400 миллионов долларов, сообщает портал Axios.
По данным портала, Торрес обратился с письмом в Счетную палату страны, к генеральному инспектору министерства обороны и в управление служебной этики с просьбой провести расследование по данному вопросу.
"Воздушный дворец", стоимость которого оценивается в 400 миллионов долларов, будет самым ценным подарком, когда-либо преподнесенным президенту иностранным правительством", - приводит портал выдержку из письма конгрессмена.
"Тот факт, что министерство обороны получает в подарок, бесплатно, Boeing 747 для временной замены 40-летнего Air Force One в очень публичной и прозрачной сделке, так беспокоит продажных демократов, что они настаивают на том, чтобы мы заплатили за этот самолет," – написал президент США в соцсети Truth Social.
Ранее телеканал ABC сообщил, что администрация Трампа готовится принять в подарок от королевской семьи Катара самолет Boeing 747-8. Источники телеканала отметили, что самолет будет исполнять роль нового президентского борта до окончания срока правления Трампа, после чего он будет передан в собственность президентской библиотеки Трампа. Такая передача собственности, согласно проведенному для Пентагона анализу офиса советника Белого дома и минюста США, по закону не будет считаться взяткой.
Эксперты по вопросам авиапромышленности заявили телеканалу, что стоимость самолета может составлять около 400 миллионов долларов, однако в него будет необходимо установить дополнительное оборудование для обеспечения безопасности связи, что также поднимет сумму.