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В конгрессе потребовали расследовать подарок Трампу самолета Boeing 747-8 - РИА Новости, 12.05.2025
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05:37 12.05.2025 (обновлено: 07:08 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/tramp-2016410364.html
В конгрессе потребовали расследовать подарок Трампу самолета Boeing 747-8
В конгрессе потребовали расследовать подарок Трампу самолета Boeing 747-8 - РИА Новости, 12.05.2025
В конгрессе потребовали расследовать подарок Трампу самолета Boeing 747-8
Член палаты представителей США от демократов Ричи Торрес требует инициировать расследование на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп планирует... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T05:37:00+03:00
2025-05-12T07:08:00+03:00
в мире
сша
катар
дональд трамп
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Член палаты представителей США от демократов Ричи Торрес требует инициировать расследование на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп планирует принять в подарок от королевской семьи Катара самолет Boeing 747-8 стоимостью около 400 миллионов долларов, сообщает портал Axios. По данным портала, Торрес обратился с письмом в Счетную палату страны, к генеральному инспектору министерства обороны и в управление служебной этики с просьбой провести расследование по данному вопросу. "Воздушный дворец", стоимость которого оценивается в 400 миллионов долларов, будет самым ценным подарком, когда-либо преподнесенным президенту иностранным правительством", - приводит портал выдержку из письма конгрессмена. В свою очередь Трамп выразил недовольство тем, как демократы отреагировали на его намерение принять от королевской семьи Катара подарок. "Тот факт, что министерство обороны получает в подарок, бесплатно, Boeing 747 для временной замены 40-летнего Air Force One в очень публичной и прозрачной сделке, так беспокоит продажных демократов, что они настаивают на том, чтобы мы заплатили за этот самолет," – написал президент США в соцсети Truth Social. Ранее телеканал ABC сообщил, что администрация Трампа готовится принять в подарок от королевской семьи Катара самолет Boeing 747-8. Источники телеканала отметили, что самолет будет исполнять роль нового президентского борта до окончания срока правления Трампа, после чего он будет передан в собственность президентской библиотеки Трампа. Такая передача собственности, согласно проведенному для Пентагона анализу офиса советника Белого дома и минюста США, по закону не будет считаться взяткой. Эксперты по вопросам авиапромышленности заявили телеканалу, что стоимость самолета может составлять около 400 миллионов долларов, однако в него будет необходимо установить дополнительное оборудование для обеспечения безопасности связи, что также поднимет сумму.
https://ria.ru/20250511/tramp-2016295732.html
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в мире, сша, катар, дональд трамп, министерство обороны сша, boeing 747
В мире, США, Катар, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Boeing 747
В конгрессе потребовали расследовать подарок Трампу самолета Boeing 747-8

Axios: Торрес добивается расследования ситуации с подарком Трампу от Катара

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Член палаты представителей США от демократов Ричи Торрес требует инициировать расследование на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп планирует принять в подарок от королевской семьи Катара самолет Boeing 747-8 стоимостью около 400 миллионов долларов, сообщает портал Axios.
По данным портала, Торрес обратился с письмом в Счетную палату страны, к генеральному инспектору министерства обороны и в управление служебной этики с просьбой провести расследование по данному вопросу.
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"Воздушный дворец", стоимость которого оценивается в 400 миллионов долларов, будет самым ценным подарком, когда-либо преподнесенным президенту иностранным правительством", - приводит портал выдержку из письма конгрессмена.
В свою очередь Трамп выразил недовольство тем, как демократы отреагировали на его намерение принять от королевской семьи Катара подарок.
"Тот факт, что министерство обороны получает в подарок, бесплатно, Boeing 747 для временной замены 40-летнего Air Force One в очень публичной и прозрачной сделке, так беспокоит продажных демократов, что они настаивают на том, чтобы мы заплатили за этот самолет," – написал президент США в соцсети Truth Social.
Ранее телеканал ABC сообщил, что администрация Трампа готовится принять в подарок от королевской семьи Катара самолет Boeing 747-8. Источники телеканала отметили, что самолет будет исполнять роль нового президентского борта до окончания срока правления Трампа, после чего он будет передан в собственность президентской библиотеки Трампа. Такая передача собственности, согласно проведенному для Пентагона анализу офиса советника Белого дома и минюста США, по закону не будет считаться взяткой.
Эксперты по вопросам авиапромышленности заявили телеканалу, что стоимость самолета может составлять около 400 миллионов долларов, однако в него будет необходимо установить дополнительное оборудование для обеспечения безопасности связи, что также поднимет сумму.
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