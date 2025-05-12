https://ria.ru/20250512/tramp-2016410364.html

В конгрессе потребовали расследовать подарок Трампу самолета Boeing 747-8

В конгрессе потребовали расследовать подарок Трампу самолета Boeing 747-8 - РИА Новости, 12.05.2025

В конгрессе потребовали расследовать подарок Трампу самолета Boeing 747-8

Член палаты представителей США от демократов Ричи Торрес требует инициировать расследование на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп планирует... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T05:37:00+03:00

2025-05-12T05:37:00+03:00

2025-05-12T07:08:00+03:00

в мире

сша

катар

дональд трамп

министерство обороны сша

boeing 747

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Член палаты представителей США от демократов Ричи Торрес требует инициировать расследование на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп планирует принять в подарок от королевской семьи Катара самолет Boeing 747-8 стоимостью около 400 миллионов долларов, сообщает портал Axios. По данным портала, Торрес обратился с письмом в Счетную палату страны, к генеральному инспектору министерства обороны и в управление служебной этики с просьбой провести расследование по данному вопросу. "Воздушный дворец", стоимость которого оценивается в 400 миллионов долларов, будет самым ценным подарком, когда-либо преподнесенным президенту иностранным правительством", - приводит портал выдержку из письма конгрессмена. В свою очередь Трамп выразил недовольство тем, как демократы отреагировали на его намерение принять от королевской семьи Катара подарок. "Тот факт, что министерство обороны получает в подарок, бесплатно, Boeing 747 для временной замены 40-летнего Air Force One в очень публичной и прозрачной сделке, так беспокоит продажных демократов, что они настаивают на том, чтобы мы заплатили за этот самолет," – написал президент США в соцсети Truth Social. Ранее телеканал ABC сообщил, что администрация Трампа готовится принять в подарок от королевской семьи Катара самолет Boeing 747-8. Источники телеканала отметили, что самолет будет исполнять роль нового президентского борта до окончания срока правления Трампа, после чего он будет передан в собственность президентской библиотеки Трампа. Такая передача собственности, согласно проведенному для Пентагона анализу офиса советника Белого дома и минюста США, по закону не будет считаться взяткой. Эксперты по вопросам авиапромышленности заявили телеканалу, что стоимость самолета может составлять около 400 миллионов долларов, однако в него будет необходимо установить дополнительное оборудование для обеспечения безопасности связи, что также поднимет сумму.

https://ria.ru/20250511/tramp-2016295732.html

https://ria.ru/20250509/tramp-2015902359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, катар, дональд трамп, министерство обороны сша, boeing 747