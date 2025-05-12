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Трамп возмутился вопросом о роли в избрании нового папы - РИА Новости, 12.05.2025
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04:53 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/tramp-2016408797.html
Трамп возмутился вопросом о роли в избрании нового папы
Трамп возмутился вопросом о роли в избрании нового папы - РИА Новости, 12.05.2025
Трамп возмутился вопросом о роли в избрании нового папы
Президент США Дональд Трамп был крайне возмущен вопросом американской журналистки ABC News Марты Раддац о том, какую роль он сыграл в процессе избрания нового... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T04:53:00+03:00
2025-05-12T04:53:00+03:00
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ватикан
дональд трамп
умер папа римский франциск
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ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был крайне возмущен вопросом американской журналистки ABC News Марты Раддац о том, какую роль он сыграл в процессе избрания нового Папы Льва XIV. Об этом написал в соцсети The Truth."Этот вопрос вырвался из ниоткуда, но он был в ее помешанном на Трампе уме," – написал президент США. Также Трамп не упустил возможность напомнить о том, что во время недавних выборов в разных штатах страны значительное количество голосов отдали ему именно католики (54% - ред.). Ранее Трамп высказывал мнение, что и сам хотел бы стать Папой, в его соцсетях было опубликовано сгенерированное ИИ изображение, на котором он занимает престол. В числе других достойных кандидатов он называл кардинала из Нью-Йорка. В четверг Ватикан завершил конклав избранием 267-го папы Римского, которым стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, принявший имя Лев XIV. Этот выбор знаменует собой историческое событие, поскольку Превост – первый в истории Папа, родившийся в США. Свою первую проповедь в новом сане он произнес в минувшее воскресенье. Свободно владея английским, испанским, итальянским, французским и португальским языками, Лев XIV также читает на латыни и немецком. Значительную часть жизни он провел в Перу. В 2023 году Папа Франциск возвел его в кардинальский сан и назначил префектом Дикастерии по делам епископов.
https://ria.ru/20250508/papa-2015865772.html
https://ria.ru/20250503/tramp-2014739651.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), ватикан, дональд трамп, умер папа римский франциск, папа римский лев xiv
В мире, США, Нью-Йорк (город), Ватикан, Дональд Трамп, Умер папа римский Франциск, Папа римский Лев XIV
Трамп возмутился вопросом о роли в избрании нового папы

Трампа возмутил вопрос о его роли в избрании новым папой кардинала из США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был крайне возмущен вопросом американской журналистки ABC News Марты Раддац о том, какую роль он сыграл в процессе избрания нового Папы Льва XIV. Об этом написал в соцсети The Truth.
"Этот вопрос вырвался из ниоткуда, но он был в ее помешанном на Трампе уме," – написал президент США.
Новый папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Трамп поздравил кардинала из США с избранием на пост папы
8 мая, 20:31
Также Трамп не упустил возможность напомнить о том, что во время недавних выборов в разных штатах страны значительное количество голосов отдали ему именно католики (54% - ред.).
Ранее Трамп высказывал мнение, что и сам хотел бы стать Папой, в его соцсетях было опубликовано сгенерированное ИИ изображение, на котором он занимает престол. В числе других достойных кандидатов он называл кардинала из Нью-Йорка.
В четверг Ватикан завершил конклав избранием 267-го папы Римского, которым стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, принявший имя Лев XIV. Этот выбор знаменует собой историческое событие, поскольку Превост – первый в истории Папа, родившийся в США. Свою первую проповедь в новом сане он произнес в минувшее воскресенье.
Свободно владея английским, испанским, итальянским, французским и португальским языками, Лев XIV также читает на латыни и немецком. Значительную часть жизни он провел в Перу. В 2023 году Папа Франциск возвел его в кардинальский сан и назначил префектом Дикастерии по делам епископов.
Трамп опубликовал изображение, на котором он представлен в образе папы Римского - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Трамп примерил на себя образ папы Римского
3 мая, 07:07
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ВатиканДональд ТрампУмер папа римский ФранцискПапа римский Лев XIV
 
 
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