https://ria.ru/20250512/tramp-2016408797.html

Трамп возмутился вопросом о роли в избрании нового папы

Трамп возмутился вопросом о роли в избрании нового папы - РИА Новости, 12.05.2025

Трамп возмутился вопросом о роли в избрании нового папы

Президент США Дональд Трамп был крайне возмущен вопросом американской журналистки ABC News Марты Раддац о том, какую роль он сыграл в процессе избрания нового... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T04:53:00+03:00

2025-05-12T04:53:00+03:00

2025-05-12T04:53:00+03:00

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ватикан

дональд трамп

умер папа римский франциск

папа римский лев xiv

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ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был крайне возмущен вопросом американской журналистки ABC News Марты Раддац о том, какую роль он сыграл в процессе избрания нового Папы Льва XIV. Об этом написал в соцсети The Truth."Этот вопрос вырвался из ниоткуда, но он был в ее помешанном на Трампе уме," – написал президент США. Также Трамп не упустил возможность напомнить о том, что во время недавних выборов в разных штатах страны значительное количество голосов отдали ему именно католики (54% - ред.). Ранее Трамп высказывал мнение, что и сам хотел бы стать Папой, в его соцсетях было опубликовано сгенерированное ИИ изображение, на котором он занимает престол. В числе других достойных кандидатов он называл кардинала из Нью-Йорка. В четверг Ватикан завершил конклав избранием 267-го папы Римского, которым стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, принявший имя Лев XIV. Этот выбор знаменует собой историческое событие, поскольку Превост – первый в истории Папа, родившийся в США. Свою первую проповедь в новом сане он произнес в минувшее воскресенье. Свободно владея английским, испанским, итальянским, французским и португальским языками, Лев XIV также читает на латыни и немецком. Значительную часть жизни он провел в Перу. В 2023 году Папа Франциск возвел его в кардинальский сан и назначил префектом Дикастерии по делам епископов.

https://ria.ru/20250508/papa-2015865772.html

https://ria.ru/20250503/tramp-2014739651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, нью-йорк (город), ватикан, дональд трамп, умер папа римский франциск, папа римский лев xiv