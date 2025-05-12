Трамп возмутился вопросом о роли в избрании нового папы
Трампа возмутил вопрос о его роли в избрании новым папой кардинала из США
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был крайне возмущен вопросом американской журналистки ABC News Марты Раддац о том, какую роль он сыграл в процессе избрания нового Папы Льва XIV. Об этом написал в соцсети The Truth.
Также Трамп не упустил возможность напомнить о том, что во время недавних выборов в разных штатах страны значительное количество голосов отдали ему именно католики (54% - ред.).
Ранее Трамп высказывал мнение, что и сам хотел бы стать Папой, в его соцсетях было опубликовано сгенерированное ИИ изображение, на котором он занимает престол. В числе других достойных кандидатов он называл кардинала из Нью-Йорка.
В четверг Ватикан завершил конклав избранием 267-го папы Римского, которым стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, принявший имя Лев XIV. Этот выбор знаменует собой историческое событие, поскольку Превост – первый в истории Папа, родившийся в США. Свою первую проповедь в новом сане он произнес в минувшее воскресенье.
Свободно владея английским, испанским, итальянским, французским и португальским языками, Лев XIV также читает на латыни и немецком. Значительную часть жизни он провел в Перу. В 2023 году Папа Франциск возвел его в кардинальский сан и назначил префектом Дикастерии по делам епископов.
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