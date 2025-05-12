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Трамп подпишет указ о снижении стоимости рецептурных лекарств - РИА Новости, 12.05.2025
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02:07 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/tramp-2016404567.html
Трамп подпишет указ о снижении стоимости рецептурных лекарств
Трамп подпишет указ о снижении стоимости рецептурных лекарств - РИА Новости, 12.05.2025
Трамп подпишет указ о снижении стоимости рецептурных лекарств
Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о намерении подписать указ, который снизит стоимость рецептурных лекарств на 30–80% по всей стране. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T02:07:00+03:00
2025-05-12T02:07:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о намерении подписать указ, который снизит стоимость рецептурных лекарств на 30–80% по всей стране. "Завтра утром в Белом доме, в 9:00, я подпишу один из самых значимых указов в истории нашей страны. Цены на отпускаемые по рецепту лекарства и фармацевтические препараты будут снижены практически сразу на 30-80%", – говорится в публикации Трампа. Трамп назвал это политикой "наиболее благоприятствуемой нации", в результате реализации данной меры цены на лекарства в США снизятся, в то время как в других странах они могут увеличиться. Президент пояснил, что эта мера направлена на устранение несправедливо высоких цен на лекарственные препараты в США по сравнению с другими государствами. В 2021 году RAND Corporation опубликовала исследование, в котором были проанализированы цены на лекарства в США и других странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Исследование показало, что в среднем цены на лекарства в США в 2,56 раза выше, чем в 32 других странах. Особенно заметна разница в стоимости брендовых лекарств, которые защищены патентами. В США они стоят в 3,44 раза дороже, чем в других странах ОЭСР.
https://ria.ru/20250511/tramp-2016299576.html
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в мире, сша, дональд трамп, оэср
В мире, США, Дональд Трамп, ОЭСР
Трамп подпишет указ о снижении стоимости рецептурных лекарств

Трамп пообещает американцам снижение цен на лекарства на 30-80 процентов

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о намерении подписать указ, который снизит стоимость рецептурных лекарств на 30–80% по всей стране.
"Завтра утром в Белом доме, в 9:00, я подпишу один из самых значимых указов в истории нашей страны. Цены на отпускаемые по рецепту лекарства и фармацевтические препараты будут снижены практически сразу на 30-80%", – говорится в публикации Трампа.
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Трамп назвал это политикой "наиболее благоприятствуемой нации", в результате реализации данной меры цены на лекарства в США снизятся, в то время как в других странах они могут увеличиться. Президент пояснил, что эта мера направлена на устранение несправедливо высоких цен на лекарственные препараты в США по сравнению с другими государствами.
В 2021 году RAND Corporation опубликовала исследование, в котором были проанализированы цены на лекарства в США и других странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Исследование показало, что в среднем цены на лекарства в США в 2,56 раза выше, чем в 32 других странах. Особенно заметна разница в стоимости брендовых лекарств, которые защищены патентами. В США они стоят в 3,44 раза дороже, чем в других странах ОЭСР.
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В миреСШАДональд ТрампОЭСР
 
 
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