https://ria.ru/20250512/tramp--2016536571.html

Трамп высказался о возможной встрече России и Украины в Турции

Трамп высказался о возможной встрече России и Украины в Турции - РИА Новости, 12.05.2025

Трамп высказался о возможной встрече России и Украины в Турции

Президент США Дональд Трамп назвал очень важной возможную встречу представителей РФ и Украины в Стамбуле 15 мая, отметив, что верит в достижимость позитивных... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T17:04:00+03:00

2025-05-12T17:04:00+03:00

2025-05-12T17:32:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал очень важной возможную встречу представителей РФ и Украины в Стамбуле 15 мая, отметив, что верит в достижимость позитивных результатов по ее исходу."В четверг встреча с Россией и Украиной очень важна, я очень настаивал, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что из этой встречи могут выйти хорошие вещи", – сказал президент США журналистам в Белом доме.

https://ria.ru/20250512/putin-2016529318.html

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россия, украина, сша, дональд трамп, в мире