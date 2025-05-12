https://ria.ru/20250512/tramp--2016536571.html
Трамп высказался о возможной встрече России и Украины в Турции
Трамп высказался о возможной встрече России и Украины в Турции - РИА Новости, 12.05.2025
Трамп высказался о возможной встрече России и Украины в Турции
Президент США Дональд Трамп назвал очень важной возможную встречу представителей РФ и Украины в Стамбуле 15 мая, отметив, что верит в достижимость позитивных... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T17:04:00+03:00
2025-05-12T17:04:00+03:00
2025-05-12T17:32:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
украина
сша
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016545449_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e977f04dba2fe51378962e60edfe01bc.jpg
ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал очень важной возможную встречу представителей РФ и Украины в Стамбуле 15 мая, отметив, что верит в достижимость позитивных результатов по ее исходу."В четверг встреча с Россией и Украиной очень важна, я очень настаивал, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что из этой встречи могут выйти хорошие вещи", – сказал президент США журналистам в Белом доме.
https://ria.ru/20250512/putin-2016529318.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016545449_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b66ccbeb625bb0b7a3d6135d63db3de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, дональд трамп, в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Дональд Трамп, В мире
Трамп высказался о возможной встрече России и Украины в Турции
Трамп назвал очень важной возможную встречу Москвы и Киева в Стамбуле