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Трамп высказался о возможной встрече России и Украины в Турции - РИА Новости, 12.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:04 12.05.2025 (обновлено: 17:32 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/tramp--2016536571.html
Трамп высказался о возможной встрече России и Украины в Турции
Трамп высказался о возможной встрече России и Украины в Турции - РИА Новости, 12.05.2025
Трамп высказался о возможной встрече России и Украины в Турции
Президент США Дональд Трамп назвал очень важной возможную встречу представителей РФ и Украины в Стамбуле 15 мая, отметив, что верит в достижимость позитивных... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T17:04:00+03:00
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россия
специальная военная операция на украине
украина
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дональд трамп
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал очень важной возможную встречу представителей РФ и Украины в Стамбуле 15 мая, отметив, что верит в достижимость позитивных результатов по ее исходу."В четверг встреча с Россией и Украиной очень важна, я очень настаивал, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что из этой встречи могут выйти хорошие вещи", – сказал президент США журналистам в Белом доме.
https://ria.ru/20250512/putin-2016529318.html
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россия, украина, сша, дональд трамп, в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Дональд Трамп, В мире
Трамп высказался о возможной встрече России и Украины в Турции

Трамп назвал очень важной возможную встречу Москвы и Киева в Стамбуле

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп общается в журналистами в Белом доме. 12 мая 2025
Президент США Дональд Трамп общается в журналистами в Белом доме. 12 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп общается в журналистами в Белом доме. 12 мая 2025
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ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал очень важной возможную встречу представителей РФ и Украины в Стамбуле 15 мая, отметив, что верит в достижимость позитивных результатов по ее исходу.
"В четверг встреча с Россией и Украиной очень важна, я очень настаивал, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что из этой встречи могут выйти хорошие вещи", – сказал президент США журналистам в Белом доме.
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