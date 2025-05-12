Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп одобрил заявление западных лидеров об антироссийских санкциях - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:17 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/tramp--2016434616.html
СМИ: Трамп одобрил заявление западных лидеров об антироссийских санкциях
СМИ: Трамп одобрил заявление западных лидеров об антироссийских санкциях - РИА Новости, 12.05.2025
СМИ: Трамп одобрил заявление западных лидеров об антироссийских санкциях
Президент США Дональд Трамп одобрил заявление лидеров Франции, ФРГ, Польши и Британии о возможности новых санкций против России в случае непринятия условий... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:17:00+03:00
2025-05-12T10:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
франция
дональд трамп
эммануэль макрон
владимир путин
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014351965_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_1558ff9f67b040d5b555b5f270f93394.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одобрил заявление лидеров Франции, ФРГ, Польши и Британии о возможности новых санкций против России в случае непринятия условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней и дал понять, что Вашингтон может тоже ввести санкции против Москвы, передает агентство Блумберг со ссылкой на европейского чиновника. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон объявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ. "Трамп одобрил их (лидеров - ред.) заявление и в частном порядке дал понять, что поддержит их, даже посредством дополнительных санкций, если это будет необходимо", - говорится в сообщении агентства. Впрочем, отмечает Блумберг, публичная риторика Трампа не соответствует заявлениям его европейских коллег, из-за чего возникают сомнения в готовности американского лидера ввести новые санкции в отношении России. В РФ ранее отмечали, что ни Европа, ни Украина не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отверг утверждение о том, что РФ якобы загнали в угол угрозой санкций. По его словам, давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня. В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016306830.html
https://ria.ru/20250510/tramp-2016246887.html
россия
москва
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014351965_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_9d0a159567b583cdbe99b28a5b6dd3c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир путин, санкции в отношении россии, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Франция, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Санкции в отношении России, В мире
СМИ: Трамп одобрил заявление западных лидеров об антироссийских санкциях

Bloomberg: Трамп одобрил слова Парижа, ФРГ, Польши, Лондона о санкциях против РФ

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одобрил заявление лидеров Франции, ФРГ, Польши и Британии о возможности новых санкций против России в случае непринятия условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней и дал понять, что Вашингтон может тоже ввести санкции против Москвы, передает агентство Блумберг со ссылкой на европейского чиновника.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон объявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Пушков сравнил реакцию Трампа и Макрона на предложение Путина по Украине
Вчера, 09:35
"Трамп одобрил их (лидеров - ред.) заявление и в частном порядке дал понять, что поддержит их, даже посредством дополнительных санкций, если это будет необходимо", - говорится в сообщении агентства.
Впрочем, отмечает Блумберг, публичная риторика Трампа не соответствует заявлениям его европейских коллег, из-за чего возникают сомнения в готовности американского лидера ввести новые санкции в отношении России.
В РФ ранее отмечали, что ни Европа, ни Украина не в том положении, чтобы диктовать России свои условия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отверг утверждение о том, что РФ якобы загнали в угол угрозой санкций. По его словам, давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня.
В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Во Франции восхитились словами Трампа о России
10 мая, 19:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваФранцияДональд ТрампЭммануэль МакронВладимир ПутинСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала