https://ria.ru/20250512/tonga-2016405210.html

У берегов Тонга произошло землетрясение

У берегов Тонга произошло землетрясение - РИА Новости, 12.05.2025

У берегов Тонга произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у берегов Тонга, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T02:23:00+03:00

2025-05-12T02:23:00+03:00

2025-05-12T02:23:00+03:00

в мире

тонга

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у берегов Тонга, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 22.04 по времени UTC (01.04 мск) в 126 километрах к северо-востоку от столицы Тонга Нукуалофа с населением 22,4 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20250512/zemletryasenie-2016401779.html

тонга

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тонга, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)