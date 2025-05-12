https://ria.ru/20250512/tonga-2016405210.html
У берегов Тонга произошло землетрясение
У берегов Тонга произошло землетрясение - РИА Новости, 12.05.2025
У берегов Тонга произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у берегов Тонга, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T02:23:00+03:00
2025-05-12T02:23:00+03:00
2025-05-12T02:23:00+03:00
в мире
тонга
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у берегов Тонга, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 22.04 по времени UTC (01.04 мск) в 126 километрах к северо-востоку от столицы Тонга Нукуалофа с населением 22,4 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20250512/zemletryasenie-2016401779.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тонга, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Тонга, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Тонга произошло землетрясение
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,5