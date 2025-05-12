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Григоренко рассказал о внедрении технологии ИИ в России - РИА Новости, 12.05.2025
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13:16 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/tekhnologii-2016471753.html
Григоренко рассказал о внедрении технологии ИИ в России
Григоренко рассказал о внедрении технологии ИИ в России - РИА Новости, 12.05.2025
Григоренко рассказал о внедрении технологии ИИ в России
Россия будет активно внедрять и масштабировать технологии искусственного интеллекта (ИИ), это повлияет на различные отрасли экономики, социальной сферы и... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T13:16:00+03:00
2025-05-12T13:16:00+03:00
технологии
россия
дмитрий григоренко
аналитический центр при правительстве рф
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия будет активно внедрять и масштабировать технологии искусственного интеллекта (ИИ), это повлияет на различные отрасли экономики, социальной сферы и госуправления, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Сегодня искусственный интеллект перестал быть далекой инновацией, став понятной технологией, приносящей эффект в различных отраслях экономики, социальной сфере и госуправлении. Поэтому общий фокус государства в отношении ИИ смещен на внедрение и масштабирование лучших практик", - сказал вице-премьер, чьи слова привел его аппарат. Ранее правительство РФ сообщило о формировании центра развития ИИ. В его задачи входит выстраивание оперативной сквозной координации между госорганами, регионами и бизнесом. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативно-правовых актов. Также центр займется экспертно-аналитическим сопровождением приоритетных задач правительства по направлению ИИ, разработкой методик и нормативов. Функции по информационно-аналитическому и организационно-техническому сопровождению реализации приоритетных задач будет осуществлять АНО "Аналитический центр при правительстве РФ". В нем будет создано структурное подразделение "Центр развития искусственного интеллекта при правительстве РФ", а Минцифры выступит координатором.
https://ria.ru/20241024/chernigovskaya-1979922347.html
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технологии, россия, дмитрий григоренко, аналитический центр при правительстве рф
Технологии, Россия, Дмитрий Григоренко, Аналитический центр при правительстве РФ
Григоренко рассказал о внедрении технологии ИИ в России

Григоренко: Россия будет активно внедрять и масштабировать технологии ИИ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВице-премьер Дмитрий Григоренко
Вице-премьер Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вице-премьер Дмитрий Григоренко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия будет активно внедрять и масштабировать технологии искусственного интеллекта (ИИ), это повлияет на различные отрасли экономики, социальной сферы и госуправления, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Сегодня искусственный интеллект перестал быть далекой инновацией, став понятной технологией, приносящей эффект в различных отраслях экономики, социальной сфере и госуправлении. Поэтому общий фокус государства в отношении ИИ смещен на внедрение и масштабирование лучших практик", - сказал вице-премьер, чьи слова привел его аппарат.
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Также центр займется экспертно-аналитическим сопровождением приоритетных задач правительства по направлению ИИ, разработкой методик и нормативов.
Функции по информационно-аналитическому и организационно-техническому сопровождению реализации приоритетных задач будет осуществлять АНО "Аналитический центр при правительстве РФ". В нем будет создано структурное подразделение "Центр развития искусственного интеллекта при правительстве РФ", а Минцифры выступит координатором.
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