https://ria.ru/20250512/tegeran-2016454105.html

Иран готовится к визиту Путина

Иран готовится к визиту Путина - РИА Новости, 12.05.2025

Иран готовится к визиту Путина

В Тегеране ждут с визитом президента РФ Владимира Путина, Иран готовится к его приезду, заявила РИА Новости официальный представитель правительства Ирана Фатеме РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T11:57:00+03:00

2025-05-12T11:57:00+03:00

2025-05-12T11:57:00+03:00

иран

тегеран (город)

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ТЕГЕРАН, 12 мая - РИА Новости. В Тегеране ждут с визитом президента РФ Владимира Путина, Иран готовится к его приезду, заявила РИА Новости официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани. "Поездка Путина в Тегеран на данный момент находится в проработке, ведутся приготовления", - сказала она. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам переговоров в Москве в середине апреля заявил, что Тегеран надеется на визит Путина в Иран в 2025 году. Иранский министр, помимо встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, тогда провел переговоры с российским президентом.

https://ria.ru/20250506/iran-2015270298.html

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иран, тегеран (город), россия, владимир путин, аббас аракчи, сергей лавров, в мире